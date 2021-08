Rapunzel: así luce la ucraniana que no se corta el pelo hace 30 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alona Kravchenko se autoproclamó “la Rapunzel ucraniana”. En su cumpleaños número cinco se propuso una meta que nunca dejó de lado: no cortarse más el pelo. Como resultado luce a sus más de 70 mil seguidores de Instagram una cuidada melena que mantiene desde hace 30 años.

Así fue como el tiempo hizo lo propio y hoy luce un largo pelo que roza los dos metros y que le valió el apodo que la compara con el mítico personaje de Disney. La mujer, que ostenta el récord Guinness, siempre seca su pelo de manera natural y jamás lo peina mientras está húmedo “por temor a que se rompa”, acorde a lo que consignó el medio británico The Mirror.

Para cuidar un pelo tan largo, Kravchenko utiliza cosméticos profesionales hechos a base de hierbas, fortalecedores naturales y se hace masajes en la cabeza de manera regular para mantener un rubio dorado envidiable.

“Me cortaron el pelo por última vez cuando tenía cinco años y nunca más volví a una peluquería. Cuando era chica, mi mamá me dijo que una mujer tenía que tener el pelo largo. Esos pensamientos están profundamente arraigados en mi mente y me dejé crecer el cabello con mucho amor todos estos años”, reveló al ser contactada por el medio británico.

Por otro lado, confesó que siempre tiene que atarlo con una colita alta para que no toque el suelo. “Mi pelo es más largo que mi altura y me gusta. Me encanta que me comparen con una princesa y destacar entre la multitud”, indicó. “Soy el centro de la atención en los locales de mi ciudad y en las redes”, reconoció orgullosa.