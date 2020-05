Es probable que la reina Isabel no pueda retomar su vida pública tras la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde antes de mediadios de marzo, la reina Isabel II (94), monarca del Reino Unido, se retiró a su palacio ubicado a 60 km de Londres para mantener el aislamiento social. Sin embargo, su regreso a la vida pública podría no ser una realidad cercana debido a la avanzada edad de la jefa de Estado.

Mientras los oficiales de la realeza se preparan para varios meses de aislamiento, el biógrafo real Andrew Morton aseguró que es probable que la reina no pueda regresar a sus deberes reales. Necesariamente, las tareas protocolares que lleva adelante la monarca implican conocer personas, visitar y recibir visitas.

El propio hijo de la reina Isabel II, el príncipe Carlos, su heredero, contrajo el coronavirus en el mes de marzo mientras realizaba apariciones públicas. El primero en la línea de sucesión al trono británico está ya recuperado.

"Es muy triste pero no veo cómo la Reina podrá retomar su trabajo habitual. El COVID-19 no se irá pronto y pasaran meses, sino años, para que lo haga. Sería muy riesgoso para la reina comenzar a reunirse con personas regularmente. Ella siempre ha disfrutado de salir y conocer gente pero no puede arriesgarse. ¿Cómo puede realizar investiduras, reunirse con embajadores, hacer caminatas y visitar lugares sin conocer gente a corta distancia? Si recibe el virus, podría ser fatal y pondría en peligro al Príncipe Felipe ", indicó el biógrafo real a The Sun.

Por otro lado, Morton señaló que piensa que a partir de ahora la reina aparecerá virtualmente: “El discurso de la Reina el mes pasado fue brillante y unió al país. Para citar a Churchill, era su mejor momento, pero de ahora en adelante tal vez solo la veremos en enlaces de video ", agregó.