El príncipe William le bajó el pulgar al nuevo capricho de su hermano Harry

La complicada relación entre los príncipes William y Harry vuelve a ser el foco de atención, debido a la explosiva entrevista que Meghan Markle y su esposo brindaron a Oprah Winfrey. La tensión entre los miembros de la realeza sigue aumentando, dado que los duques de Sussex no informaron a la familia real el contenido de la conversación con la presentadora estadounidense.

Aunque Harry y William no hablan desde “hace un tiempo”, como señaló el Daily Mail, en el Palacio de Buckingham hay una creciente preocupación por la emisión de la entrevista, dado que nadie sabe qué le habría revelado la pareja a Oprah.

Según reveló una fuente real, el programa no mejorará la situación entre Harry y su familia, sino todo lo contrario. “Harry y William no han hablado durante algún tiempo, y que Meghan hable sobre su relación o relaciones con la familia real con Oprah no ayudará. Las cosas siguen mal entre ellos, aunque ambos quieren reparar ese vínculo fraternal. William no sabe lo que le ha dicho a Oprah, ninguno de los miembros de la familia real lo sabe. Lo descubrirán al mismo tiempo que todos los demás, aunque dudo que lo vean“, explicó.

La emisión del programa será el próximo domingo, durará dos horas y, según se informó, Harry aparece como muestra de “apoyo” a su esposa. El canal estadounidense CBS transmitirá el “especial en horario estelar” y aún está por decidirse qué emisora del Reino Unido proyectará la entrevista.

Se entiende que la BBC y la ITV todavía están interesadas, junto con el canal Discovery, aunque fuentes de la BBC dijeron que no estaría “sacando su chequera”. Un informante aseguró que “no se trata solo del dinero, se trata de que la mayor audiencia posible del Reino Unido escuche lo que Meghan tiene que decir”.

“Aunque se sabe que el programa está diseñado especialmente para Estados Unidos, Meghan se sintió silenciada durante mucho tiempo en el Reino Unido y muchos consideran que esta es su oportunidad de expresar su opinión”, señaló la misma fuente.



Según trascendió, ni Harry ni Meghan, que esperan a su segundo hijo, recibieron remuneración por brindar la entrevista.