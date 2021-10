El príncipe Harry tomó una decisión que seguramente lo alejará más de su hermano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo martes el palacio de Kensington ofrecerá una ceremonia para homenajear a Lady Di e el marco de su 60 aniversario. El evento iba a realizarse en julio, cuando se descubrió la estatua de Diana, pero tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia. El objetivo del encuentro es agradecer a los donantes que financiaron la figura conmemorativa que se encuentra en los jardines del palacio.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en julio cuando el príncipe Harry viajó especialmente a Londres para descubrir la estatua, en esta ocasión no asistirá a la reunión, organizada por su hermano William.

En este sentido, de acuerdo con un experto en realeza, la ausencia de Harry aumentará la brecha que actualmente existe entre los hermanos. “Creo que es muy triste que Harry no asista. Será profundamente extrañado”, le dijo, a The Mirror, Duncan Larcombe, autor de Prince Harry: The inside Story ¡OK!

“Obviamente, ahora vive muy lejos y todavía tenemos restricciones de viaje, pero es completamente posible que vuelva al Reino Unido, como demostró en julio para la inauguración de la estatua. Los dos hijos de Diana deberían estar allí. Desafortunadamente, esto es solo una confirmación adicional de que las cosas no van bien entre los hermanos”, completó.

El experto en realeza, a su vez, estima que William debería hacer alguna referencia a Harry cuando agradezca a los donantes en el evento. “Será interesante ver si hace algún comentario en relación a su hermano”, aseguró Larcombe y agregó: “William debería agradecer a la gente que se reunirá allí en nombre de él y de su hermano. Tendremos que esperar hasta el martes antes de poder sacar conclusiones sobre si el malestar se ha profundizado”.

Con el anuncio de que Harry está en proceso de escribir una autobiografía y los recuerdos de la entrevista de Oprah aún frescos en la mente de la familia real, no sorprende que las relaciones entre los hermanos sigan siendo amargas, aseguró Duncan.



“No es fácil olvidar lo personal que fue el ataque en lo de Oprah contra Kate”, dijo el experto. “Es comprensible que William sea muy protector con Kate. No olvidemos que Meghan la acusó directamente de hacerla llorar y no al revés. Luego también la señaló como la responsable de informar a los periodistas en su contra, o al menos de no aclarar la verdad de la historia, cuando en realidad es una acusación muy fuerte para hacer públicamente”, completó.



A pesar de todo el rencor, Duncan describe la ausencia de Harry de la fiesta conmemorativa como “una oportunidad perdida”: “Me han dicho que en este momento hay una actitud de ‘esperar y ver qué hay en el libro de Harry’ entre la familia real. Pero la realidad es que la fiesta conmemorativa de Diana es otra oportunidad perdida para que los dos hermanos se reúnan”.