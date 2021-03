El príncipe Harry habló con su padre y su hermano tras entrevista, pero no fue productivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El príncipe Harry habló con su hermano, el príncipe William, y su padre, el príncipe Carlos, luego de la entrevista que concedió con su esposa Meghan Markle a la presentadora de televisión Oprah Winfrey.

Gayle King, amiga de Oprah y la duquesa de Sussex, reveló en el programa matutino CBS This Morning que Harry estuvo en contacto con su padre y su hermano.

"Bueno, no estoy tratando de darles noticias, pero de hecho los llamé para ver cómo se sentían, y es verdad, Harry ha hablado con su hermano y también ha hablado con su padre", aseguró King en el programa según la revista People.



Y agregó: "La palabra que me dieron fue que esas conversaciones no fueron productivas. Pero se alegran de que al menos comenzaron una conversación"

La amiga de Markle señaló que la pareja sigue molesta porque desde el palacio se habla de mantener el diálogo en privado, no obstante siguen surgiendo historias falsas en la prensa.



Además, aseguró que "nadie en la familia real ha hablado con Meghan todavía, en este momento en particular".

"Es frustrante para ellos ver que se trata de una conversación racial sobre la familia real cuando todo lo que querían desde el principio era que la realeza interviniera y le dijera a la prensa que se detuviera con las historias injustas, inexactas y falsas que definitivamente tienen un sesgo racial", resaltó King.

"Y hasta que puedas reconocer eso, creo que será difícil seguir adelante. Pero ambos quieren seguir adelante con esto y ambos quieren curarse en esta familia. Al final del día, esa es la familia de Harry", añadió.

Drama real

El domingo 7 de marzo, Meghan Markle y el príncipe Harry se sentaron junto a la presentadora Oprah Winfrey y hablaron sobre su decisión de dejar su trabajo como miembros activos de la realeza.

Los duques de Sussex repasaron los episodios que vivieron desde racismo hasta depresión y aseguraron que eligieron alejarse al sentir que no recibían el apoyo necesario.

El 9 de marzo, luego de que la entrevista se emitiera en el Reino Unido, la reina Isabel anunció en un comunicado que estaba profundamente entristecida y que esperaba resolver el problema en privado. Además, aclaró que Harry, Meghan y Archie serán siempre miembros amados de la realeza.

Al mismo tiempo, acusaciones de bullying por exfuncionarios de la corona aparecieron en los diferentes tabloides británicos, apuntando a Markle. Recientemente el Palacio anunció una auditoría externa para evaluar dichas acusaciones.