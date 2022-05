El príncipe Carlos no abandona la idea de ser rey; "está desesperado" afirma periodista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras conocerse la intención de la Reina Isabel II de que la duquesa Camila de Cornualles se convierta en la reina consorte una vez que el príncipe Carlos tome posesión del trono, distintos medios y expertos en la realeza comenzaron a hablar sobre cómo podría afectar esta decisión a las pretensiones que tenían los simpatizantes del príncipe William, que lo veían como el próximo monarca.

Una de ellas es la periodista Tina Brown, autora del libro The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil [Los documentos del palacio: dentro de la casa de Windsor, la verdad y la agitación], quien brindó una entrevista para un podcast de The New York Times, según cita ITB Times, en el que hablaron sobre los últimos “escándalos” que conciernen a la monarquía británica.

La experta sostuvo que el príncipe Carlos estaría “desesperado” por convertirse en rey, y que no estaría de acuerdo con que el hijo que tuvo con la princesa Diana tome su lugar tan fácilmente.

La periodista fue invitada al podcast Sway, para hablar sobre los temas que toca en su libro, y ante el comentario de la conductora sobre la posibilidad de que el príncipe, quien ahora tiene 73 años, abdique pronto para que William pueda ser rey en un futuro cercano, estalló en risas y brindó su visión al respecto. “¿Por qué pensás eso? Carlos está muy desesperado por ese maldito trabajo. Ha esperado 50 años para conseguirlo. Simplemente, no hay manera”, dijo, tajante.

Por otra parte, la experta sostuvo que su idea está reforzada ante las motivaciones que tiene la duquesa de Cornualles, luego de que la reina, en febrero pasado, aseverara que tiene un profundo deseo de que se convierta en la “reina consorte”. Meses atrás la monarca también le otorgó el título más prestigioso del Reino Unido. Por ende, la duquesa también podrá ser llamada “Dama de la Orden de la Jarretera”. “En cuanto a Camilla, ¿vos creés que va a dejar de ser la reina Camilla después de todo este tiempo? Carlos no abdicará”, puntualizó.

A su vez, la experta indicó en la grabación que “Carlos tiene un perfil similar al rey Eduardo VII”, quien murió en 1910. Por otra parte, sostuvo que su reinado va a ser “una especie de amortiguador para el próximo reinado”, que sería el de Guillermo de Cambridge. “Hay muchas personas que están muy pesimistas acerca de que Carlos asuma el cargo”, explicó la periodista y se diferenció de quienes no confían en el heredero al trono.

En ese sentido, indicó que si bien hay gente que no está de acuerdo con que asuma, también dejó margen a que “podría sorprender” como rey y agregó que este solo será “una figura de transición”. “Se ha reunido con todos los jefes de estado del mundo y tiene muchos logros a su manera. Él tiene esa cosa auténtica y también una pasión particular por el medio ambiente y su creencia de larga data, de que el cambio climático era un tema enorme del que nadie quería hablar”, indicó la experta, dando a entender que una vez que tome posesión del trono los temas ambientales estarán en la agenda pública.