Princesa Charlène de Mónaco participó en una exigente prueba acuática y la ganó

Realeza

La princesa completó 180 kilómetros pedaleando en una bicicleta acuática durante 22 horas.

el mercurio / GDA

La princesa Charlène de Mónaco tuvo una destacada participación en la tercera edición de The Crossing: Calvi-Mónaco Water Bike Chaellenge, una competencia que consistió en recorrer 180 kilómetros de distancia entre las islas de Córcega y las costas del Principado pedaleando en una bicicleta acuática.



Charlène, quien en el pasado fue nadadora olímpica de élite y se retiró tras casarse con el príncipe Alberto el 1 de julio de 2011, se preparó durante los últimos meses para la exigente prueba que completó en poco más de 22 horas, aunque estaba programada para 24 horas.

Según informó El País de España, la princesa fue la capitana del equipo Serenity, mientras que su hermano, Gareth Wittstock, dirigió el equipo Notorious que llegó 14 minutos después. Asimismo, su marido y sus hijos, los mellizos de cinco años Jacques y Gabriella, estuvieron presentes para apoyarla tanto al partir desde el puerto de Calvi como en el Yatch Club de Mónaco, donde finalizó la competencia.



La prueba es impulsada por la Fundación Princesa Charlène de Mónaco, que contempla programas como Aprender a nadar o Seguridad en el agua para la prevención de ahogamientos.

Originalmente, Charlène competiría junto a Conor McGregor, luchador estrella de Ultimate Fighting Championship, pero luego este no participó. ¿La razón? Fue puesto bajo custodio policial en Córcega después de que una mujer interpusiera una denuncia en su contra.

