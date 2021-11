Polémica en Brasil por baños unisex en McDonald's

LACRAÇÃO TOTAL do @McDonalds_BR!

Em Bauru/SP,uma consumidora se revolta ao se deparar com todos os banheiros para uso de "todes"(sic).

É isso mesmo: homens e mulheres no mesmo banheiro.

A LACRAÇÃO NÃO TEM MAIS LIMITES.

É uma falta de respeito, principalmente,com idosos.#AGB pic.twitter.com/4lHJgyyBI0