¿No podés dejar de cantar una canción? Así podés decirle adiós a un gusano auditivo

Las presentaciones musicales están a la orden del día, vienen estrellas internacionales, la radio vuelve a pasar sus temas y de repente de tas cuenta que no dejás de repetir una canción. Está ahí, cuando te distraés volvés a tararearla. Sin duda tenés un gusano auditivo.



Pasan los días e intentás hacer foco en otra melodía o pensar en otra canción y no podés. Cada dos minutos la musiquita en cuetión vuelve a vos. Ese fenómeno tiene nombre y se llama gusano auditivo (earworm).



El neurólogo Oliver Sacks, en su libro Musicofilia, comparaba el gusano auditivo con un tic o un ataque. Lo peor es que una vez que se despierta, el neurogusano puede actuar durante horas. Melodías simples, repetitivas y con padrones rítmicos son las más probables de activarlo.

Una de las canciones más infecciosas de todos los tiempos es We are the Champions (1977), de Queen. ¿Ya la estás tarareando?



Si querés hacer desaparecer un gusano musical, deberás buscar tu propia cura porque no hay recetas 100% efectivas. Hay quienes escuchan otra música para “borrar” la que estamos cantando y quienes esperan que ese “gusano” se desactive solo (cosa que por lo general ocurre en el instante menos pensado). Otras personas aseguran que masticar chicles es una salida.



Lo que está claro es que esto no es motivo de alarma: al menos una vez a la semana, un gusano auditivo afecta al 90% de las personas.