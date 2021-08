A pesar de divorciarse de Kanye, Kim Kardashian seguirá usando el apellido West

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kim Kardashian West no tiene en sus planes dejar de usar el apellido de su exmarido Kanye West tras el divorcio informó la revista People. Según el medio estadounidense, mientras el rapero busca cambiar su nombre a simplemente "Ye", la estrella de Keeping up with the Kardashians mantendría su apellido de casada.



"Aunque Kanye tiene habitualmente ideas creativas que Kim aprecia, también cambia de opinión seguido. Tal vez hoy le gusta Ye, pero es difícil saber si seguirá haciéndolo en el futuro", comentó una fuente interna al medio. "Los niños llevan el apellido West, por lo que Kim decidió mantenerlo. Kanye, tampoco le pidió que lo dejara", añadió.

En el mes de febrero, West y Kardashian West, empezaron los trámites de divorcio tras casi siete años de matrimonio y cuatro hijos de por medio.

La noticia de que mantendrá su apellido igual que el de sus hijos llega semanas después de que los fanáticos especularan que el próximo cambio de marca de Kim Kardashian West de su compañía de cosméticos, KKW Beauty, tenía algo que ver con que ella quisiera quitar la "W" del nombre.

En julio se especuló con que el divorcio afectaría su marca, sin embargo una fuente dijo a Womens Wear Daily.



"Kim sigue siendo Kim Kardashian West y no ha cambiado su nombre legal", aseguró la misma fuente. "El cambio de marca ha estado en proceso durante algún tiempo. Kanye realmente ayudó a Kim a idear el nuevo nombre y el empaque", añadió.



"Fórmulas innovadoras e incluso la experiencia de compra de poder comprar todas las categorías de belleza y cosméticos bajo una marca, un sitio web siempre ha sido la visión de Kim desde el principio. Está increíblemente entusiasmada con esta próxima fase".



Además, la estrella de telerrealidad apoyó el trabajo de su exmarido últimamente, llevando a sus cuatro hijos a las dos primeras fiestas para escuchar el próximo álbum de West, Donda.



"Kim y Kanye tienen una relación amistosa", dijo una fuente a la revista People. "Siempre ha sido importante para Kim tener una buena relación con Kanye. Sin embargo, no volverán a estar juntos", añadió.



"Kim aún aprecia los consejos y la guía de negocios de Kanye. Está feliz de que puedan pasar el rato. Durante mucho tiempo, Kanye estuvo muy molesto y decepcionado de que Kim solicitara el divorcio. Ella entendió por qué y le dio espacio", concluyó.