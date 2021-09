Papa: el alimento que la reina Isabel II evita por un tema de salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace un tiempo trascendió que la Reina Isabel II no confirma nunca cuál es su comida favorita para que quienes la invitan a reuniones o eventos no caigan en el error de servirle siempre lo mismo con el fin de complacerla.

Ahora, si se sabe qué alimento seguro no forma parte de ese plato y que la monarca evita ingerir para mantener su excelente salud: las papas.

Así lo reveló al compartir una conversación en un almuerzo en el palacio de Buckingham al que asistió Guy Singh-Watson, fundador de la iniciativa Vegatable Box y reconocido impulsor de los alimentos orgánicos en Reino Unido.

“No recuerdo cómo, pero entablamos una conversación sobre la diabetes y la dieta, y la reina dijo que no come papas [...] Estábamos hablando de verduras porque, por supuesto, esa es mi profesión. Ella simplemente me sorprende por su amplio interés, conocimiento es extraordinario”, dijo Singh-Watson sobre la alimentación de la monarca.

Por otra parte, el exchef personal de Isabell II, Darren McGrady, confirmó al sitio web Tatler que la monarca no está muy preocupada por la comida y que “come para vivir”. Sus cenas, planeadas con varios días de anticipación por sus staff de cocineros, “tendían a incluir comida de la finca, aves de caza, faisanes, perdiz”, explicó McGrady, “le encantaba que estuvieran en el menú”.

La papas no serán de su agrado en su dieta diaria, pero sí hay otro alimento que le agrada mucho: “le encanta el chocolate. Ese era su favorito y tiene que ser chocolate amargo. Cuanto más oscuro sea el chocolate, mejor”, indicó McGrady.