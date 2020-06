¿Qué opina Sophie de Wessex de la salida real de Meghan y Harry?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La esposa del príncipe Eduardo (hijo menor de Isabel II), Sophie, condesa de Wessex, habló sobre la vida en la familia real en una nueva entrevista concedida al dominical británico The Sunday Times.

Como todo luego de la renuncia de los duques de Sussex a ser miembros activos de la monarquía, la condesa fue consultada sobre la decisión del Príncipe Harry y Meghan Markle, a lo que la tía del príncipe respondió: "Solo espero que sean felices".



Según People, Sophie sostuvo que alla tuvo mucho más tiempo para adaptarse a unirse a la familia real que Meghan, después de haber salido con el Príncipe Eduardo durante cinco años antes de pasar su compromiso de seis meses viviendo en el Palacio de Buckingham. No obstante, la condesa destacó que el apoyo interno es fuerte: "Todos tratamos de ayudar a cualquier miembro nuevo de la familia".

Por otro lado, Sophie habló sobre sus hijos Lady Louise Windsor y James, vizconde Severn, quienes están siendo educados para tener una vida fuera de la esfera pública: "Tratamos de educarlos con el entendimiento de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida. Por lo tanto, tomamos la decisión de no usar títulos de RHS. Los tienen y pueden decidir usarlos desde el 18 , pero creo que es muy poco probable", explicó.



Sin embargo, aunque quieran, la vida de esos adolescentes no es estrictamente "normal": "Supongo que no todos los abuelos viven en un castillo, pero a dónde vas no es la parte importante, ni quiénes son. Cuando están con la reina, ella es su abuela".