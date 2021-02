¿Odias San Valentín? No tenés por qué ser el grinch de esta celebración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya sea porque te parece un día comercial, te recuerda una mala experiencia, te enferma lo cursi que algunas parejas pueden ser o simplemente no te gusta el día de “los enamorados”. No importa la razón, San Valentín no tiene porqué gustarle a todos.

Muchas personas están ansiosas pensando qué regalarle a su pareja, qué harán el 14 de febrero o cuál será la sorpresa que este año su media naranja le preparó. Serán ¿bombones, flores, un paseo romántico, un anillo de compromiso?

Sin embargo, no todos somos iguales. Hay a quienes el Día de San Valentín les da igual o incluso a algunos les agobia el bombardeo publicitario, las frases cursis y el montón de corazones.

No te preocupes si sos el Grinch. No es que odies a los enamorados o el recibir regalos, si no una cuestión de gustos. Quizá no es necesario un día establecido para reavivar y demostrar el amor. Si no te gusta, no te gusta, no te dejes llevar por la presión de la celebración.

Si tenés pareja comentale que no sos tan apegada a estas fechas, aunque hay hombres a los que sí les emociona a otros podrás quitarles un peso de encima.



Si estás soltera, no te sientas mal, este es un día normal. Hacé algo que te guste. Eso sí, debes respetar las opiniones y costumbres de otros, tené cuidado de no hacer comentarios hirientes, si a tus amigas les encanta este día, simplemente déjalas ser.