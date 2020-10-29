Ocho escándalos históricos que sacudieron a las coronas europeas

Realeza

El príncipe Andrés es uno de los royals más polémicos debido a su vínculo con Jeffrey Epstein, el empresario denunciado por abuso sexual que se suicidó en 2019.

la nación / gda

Alo largo de la historia de las monarquías, hubo varios momentos que pusieron en jaque a las coronas europeas. Los miembros de la realeza protagonizaron distintos escándalos que llegaron a los grandes titulares de los medios del mundo.



A continuación, un repaso por las polémicas que tienen como protagonistas a reconocidos miembros de las familias reales de Reino Unido, España y Bélgica.

El príncipe Andrés y su amistad con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés está en el centro de la escena por su amistad con el empresario multimillonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado de pederastia y en 2019 se suicidó en la cárcel mientras esperaba su juicio.



El hijo de la reina Isabel II de Inglaterra se retiró de sus deberes reales el pasado noviembre luego de una entrevista televisiva con BBC Newsnight que, lejos de aclarar la situación, generó aún más descontento.



"Le pregunté a Su Majestad si podía retirarme de los deberes públicos y ella me ha dado permiso. Sigo lamentando sin ambages mi errónea relación con Jeffrey Epstein", fue la última declaración pública del príncipe.



"Su suicidio dejó muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas, y expreso mi más profunda compasión con cualquiera que se haya visto afectado y que esté buscando la forma de seguir adelante", remarcó, mientras la corona británica lo excluía de la vida pública por tiempo indeterminado.

Megxit: el retiro de Harry y Meghan

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, sorprendieron al mundo cuando anunciaron su decisión de retirarse de los deberes reales en un comunicado en su cuenta de Instagram en enero de 2020.

Actualmente, los duques de Sussex viven en Beverly Hills y crían a su hijo Archie resguardados de los paparazzi. Sus nuevos proyectos fuera de la corona aún tienen aires de misterio, pero están vinculados con una producción de Hollywood. Recientemente, volvieron a ser protagonistas de los medios por el lanzamiento de la biografía "Finding Freedom", escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand.

El topless de Kate Middleton

En septiembre de 2012, una serie de fotos escandalizaron a la realeza europea: Kate Middleton, por esos días flamante duquesa de Cambridge tras casarse con el segundo en la línea de sucesión al trono británico, el príncipe William, fue descubierta por un paparazzi disfrutando del sol en topless. Las imágenes se convirtieron en tapa de la revista francesa Closer.

La pareja real inició acciones legales contra la publicación de inmediato y, cinco años más tarde, la revista fue condenada a indemnizar a la duquesa, que en un futuro se convertirá en la reina consorte de Inglaterra. En total, la pena fue de 190.000 euros: 100.000 por haber publicado las fotos y 90.000 más por la violación de la esfera privada que implicó captar esas imágenes.



Foto: Facebook

Lady Di y la impactante entrevista con la BBC

La princesa Diana de Gales, más conocida como Lady Di, conmocionó al mundo cuando brindó una extensa entrevista en el programa Panorama de la BBC, en noviembre de 1995. Allí habló con el famoso entrevistador Martin Bashir sobre el fin de su matrimonio con el príncipe Carlos, su batalla contra la bulimia y la vida detrás de los muros del palacio. Sostuvo, por ejemplo, que había "mucha gente" que no quería que se convirtiera en reina: "Con 'mucha gente' me refiero en la institución que represento, porque han decidido que soy inaceptable", confesó.

La abdicación del rey Eduardo VIII

El rey Eduardo VIII desencadenó una gran crisis en 1936 cuando propuso casarse con la norteamericana Wallis Simpson, que además era divorciada. La Iglesia de Inglaterra y los ministros del Gobierno se opusieron y el monarca decidió abdicar al trono para casarse con la mujer que amaba.

Fue sucedido por su hermano menor, Jorge VI, el padre de la reina Isabel. Este conflicto fue retratado en la serie dedicada a abordar la historia de la realeza británica, The Crown, que cuenta con tres temporadas disponibles en Netflix.

El Rey Alberto II de Bélgica y una hija no reconocida

En enero último, el exrey Alberto II de Bélgica admitió que es padre de una "hija ilegítima", nacida de un romance con la baronesa Sybille de Selys Longchamps. Juntos fueron padres de la princesa Delfina de Bélgica, quien obtuvo este título nobiliario hace pocas semanas, tras una batalla judicial de una década.

El exrey tiene 82 años y abdicó en 2014 después de una serie de controversias, incluidas las denuncias de relaciones extramaritales que tuvieron efectos negativos sobre su imagen pública.

La "fuga" del rey Juan Carlos de España

En agosto se vivió un clima de hermetismo ante el escándalo por la supuesta "fuga" del rey emérito de España Juan Carlos I. En un principio, se dijo que estaba alojado en el exclusivo hotel Emirates Palace de Abu Dhabi, después de marcharse del país a bordo de un jet privado.

Luego de 15 días de especulaciones sobre el paradero del exrey, el misterio terminó y se confirmó que reside en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto, según señaló la Casa Real en un comunicado.

Como consecuencia, el rey Felipe VI, hijo de Juan Carlos, renunció a cualquier herencia futura de su padre debido a sus conexiones con un presunto escándalo financiero. Otro capítulo aparte fueron las declaraciones públicas de "la amante" del exrey, Corinna Larsen, quien habló con la prensa sobre su relación.

El caso Nóos: el fraude de Iñaki Urdangarin

En 2017 tuvo lugar el juicio más resonante de la historia española, que se zanjó con la absolución de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y la condena a seis años de prisión para su esposo, Iñaki Urdangarin, acusado de cometer un gigantesco fraude a las arcas públicas.

La condena a Urdangarin resultó más suave de lo esperado y la infanta, para quien la querella pedía ocho años de cárcel, asumió una multa de 512.000 euros a medias con su esposo por responsabilidad civil.

El daño recayó sobre el prestigio de la corona española que ya había atravesado un drama familiar dos años antes, cuando el rey Felipe emitió un decreto despojando a su hermana del título de duquesa de Palma.