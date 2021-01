Tiene nueve años, hizo un dibujo para ayudar a su papá a conseguir trabajo y lo logró

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mailén tiene nueve años y, con su original idea, le cambió la vida a su familia, todos ellos vecinos de Gregorio de Laferrere, La Matanza. La nena contó cómo y por qué se le ocurrió hacer un dibujo para conseguirle trabajo a su papá. Y, también, su alegría por haberlo logrado.

En medio de las restricciones por el Covid-19 en la Argentina, sus padres se habían quedado sin trabajo. Por este motivo, Mailén Díaz decidió ayudarlos desde su lugar e hizo un dibujo en el cual promocionó las habilidades de su papá. Lo que no esperaban era que, además de que funcionara, terminara siendo viral.

"Dibujar a mí me encanta. No es algo que me mandan a hacer, yo lo hago por diversión", admitió Mailén desde el móvil de TN. Sobre su segundo diseño, sostuvo que le puso "más colores", porque el anterior "cansaba mucho". "Le puse dibujos de pasto y flores", sumó. A su vez, adelantó que ya está pensando en realizar un tercer dibujo.

"Cuando nosotros quedamos sin trabajo planteé que necesitaba comprar la máquina (de cortar el pasto) y ella escuchaba que nosotros hablábamos con la madre. Primero, hizo otro dibujito y con ese salió un poco de trabajo", comenzó contando Gustavo Díaz, su papá. Y continuó explicando que "al publicarlo tantas veces" en las redes sociales dejaron de llamarlo. "Iba a cortar pero el pasto no crecía y también había mucho pibe en la calle haciendo lo mismo", manifestó.

En ese contexto, su papá, con el incentivo de que "tenían que juntar plata para viajar a Tucumán", la incentivó a hacer otro dibujo. Mailén diseñó sola un colorido folleto en el que se ofertaba trabajo de jardinero. En el dibujo puso la frase "suerte papi" junto al número de celular.

"Le dije 'ponele el alma' y le puso demasiado el alma. No pensábamos que iba a tener tanta repercusión. Lo publicamos por acá por la zona. Se hizo tan viral que es de no creer", señaló Gustavo. Además confesó que recibió muchos llamados de varias provincias y hasta de una persona que vive en Australia que se comunicó con él para darle unas palabras de aliento.