Según nueva biografía, Meghan Markle dijo que "dio su vida entera por la familia real"

Una nueva biografía que relata la vida de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, dejó fuertes definiciones sobre la familia real. En un pasaje del nuevo libro, Markle le dijo a una amiga que "entregó toda su vida por esta familia", mientras intentaba hacer que su vida en Gran Bretaña funcionara.



Finding Freedom (Encontrar la Libertad) es el nombre del nuevo libro que intentará "disipar los conceptos erróneos" sobre el duque y la duquesa. En relación con las versiones que indicaban que la salida de los duques de la corona británica tenía que ver con una iniciativa de Markle, los autores indicaron: "Los medios de comunicación especularon que Meghan estaba detrás de la decisión de que la pareja retrocediera, pero pocos sabían cuánto sacrificó para intentar que funcionara".



A su vez, el libro cuenta que la exactriz le dijo "con lágrimas en los ojos" a una amiga antes de abandonar Gran Bretaña que "estaba dispuesta a hacer lo que sea necesario". "Pero aquí estamos. Es muy triste", se habría lamentado Markle.



Carolyn Durand y Omid Scobie son los autores del libro que saldrá a la venta el próximo 11 de agosto. En distintos extractos que recopiló The Times, los autores del libro describen la frustración que generó puertas hacia adentro de la corona británica que la pareja decidiera retirarse de sus funciones reales.



Asimismo, la publicación expresa que los Sussex sintieron que sus quejas no fueron tomadas en serio y creyeron que otros hogares reales estaban filtrando historias sobre ellos a la prensa. "Había un puñado de personas trabajando en el palacio en las que podían confiar", escribieron los autores. "Un amigo de la pareja se refirió a la vieja guardia como 'las víboras'", siguieron.



Otro de los puntos en los cuales se hizo hincapié son las relaciones entre los Sussex y los Cambridges, que, según dice el libro, se deterioraron tanto que para marzo las dos parejas apenas hablaban. Los Cambridge estaban molestos por cómo se habían hecho públicos los asuntos familiares en medio de discusiones sobre su plan de salida. "No es ira", dijo una fuente sobre los sentimientos del príncipe William. "Está herido".



El libro está destinado a revelar detalles de sus frustraciones con el palacio y la prensa, y a sostener que su convicción de que la institución no los había apoyado adecuadamente. La promoción del libro prometió que disiparía "los muchos rumores y conceptos erróneos que afectan a la pareja".



Pero un vocero de la pareja precisó que "el duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron con el libro". Y manifestó: "Este libro se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y sus propios informes independientes".