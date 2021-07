Niños y adolescentes que conforman la nueva generación de la realeza en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nacimiento de Lilibet Diana, segunda hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, produjo varias controversias y también despertó el interés por conocer quiénes conforman las nuevas generaciones en las familias reales del mundo.

Hacer parte de un linaje monárquico significa, en la actualidad, estar en el foco de la opinión pública.

Aunque estos niños pueden no tener conocimiento de la importancia que marcan dentro del orden social de sus países, son motivo de comentarios, incluso, al dar sus primeros pasos en el mundo.

Archie Harrison y Lilibeth Diana



La pequeña Lilibeth Diana ha sido la sensación por estos días. La segunda hija de Harry y Meghan, los Duques de Sussex, nació el viernes 4 de junio en un hospital ubicado en Santa Bárbara, California (EE.UU.).



Los nombres de la pequeña provienen de una combinación peculiar: fue llamada Lilibeth ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Según el comunicado oficial que dio la noticia del nacimiento, la pareja afirmó que su primer nombre es por el apodo de la familia real para la reina Isabel II. El segundo es más diciente: Diana, el cual fue elegido para honrar a su "amada y difunta abuela", la princesa de Gales.



La pequeña no tendrá ni título ni tratamiento real, aunque sí estará ubicada en un lugar en la línea de sucesión al trono, tal como su hermano mayor, Archie Harrison, de dos años. Archie es el primogénito de la pareja, quien nació el 6 de mayo de 2019, en Londres.



Ambos pequeños han nacido en medio de situaciones complejas para la familia real británica.



De hecho, el nombre del hijo mayor causó sensación en ese país dado que, según Jonny Dymond, corresponsal de la ‘BBC’ para asuntos de la realeza, esta elección era "un fuerte indicio de que los Duques no quieren criarlo como alguien de la realeza formal". Además, en la tradición británica, los descendientes de la reina que usan un título real no necesitan un apellido, sin embargo, si en determinado caso llegasen a necesitarlo, ese apellido es Mountbatten-Windsor.

Foto: Instagram

George, Charlotte y Louis de Cambridge



Son los hijos del príncipe William y Kate Middleton, duquesa de Cambridge.



El primogénito George Louis Alexander, de siete años, fue nombrado en honor a seis reyes anteriores, así como en recuerdo a Louis Mountbatten, el último virrey de India, según detalla ‘BBC’.



La pequeña Charlotte Elizabeth Diana, de seis años, lleva los nombres de la madre (la princesa Diana) y abuela de William, algo similar a su recién nacida prima.



El hijo menor es Louis Arthur Charles, de tres años, quien también causó furor en su momento. Su nombre es de origen francés y, según varios medios, responde a un claro guiño a Louis Mountbatten, tío materno del Duque de Edimburgo. Mountbatten sirvió en la Royal Navy y fue asesinado en 1979.



Respecto a las líneas de sucesión al trono, los hermanos mantienen el orden de su llegada al mundo, pues luego de un cambio en la ley, en 2013, la princesa Charlotte se mantiene en el cuarto lugar, por detrás de su hermano mayor George. Vale destacar que antes de la renovación no importaba si una niña era mayor: automáticamente su hermano menor ocupaba su puesto debido a su rol masculino.



Foto: Instagram @Kensingtonroyal

Princesas Leonor y Sofía de Borbón



Leonor de Asturias, de 15 años, es la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia. La joven nació en Madrid, en 2005. Ella ya empezó a cumplir con sus deberes como heredera al trono español. Desde hace poco menos de un año, la princesa ha asistido a eventos por su cuenta, sin la compañía de ningún pariente real.



Por estos días se supo que realizará sus últimos años de bachillerato en el Colegio del Mundo Unido del Atlántico (UWC por sus siglas en inglés), una institución educativa privada internacional, ubicada en Gales, Reino Unido.



La hermana menor de Leonor es la infanta Sofía, de 14 años. Según el rey Felipe, quiso llamar a su hija en honor a su madre. De acuerdo con el diario ‘El País’, de España, las hermanas son muy unidas, a tal punto que se consideran como mejores amigas.



De hecho, la partida de la princesa a la institución inglesa podría significar un duro golpe para ambas, pues han estado juntas desde pequeñas, resalta el medio citado. Las dos practican varios deportes, sin embargo, Sofía es la más aficionada a la actividad física. Según ‘El País’, con frecuencia ambas montan a caballo en las instalaciones del palacio de La Zarzuela.

Foto: Archivo

Christian, Isabel, Vincent y Josephine de Dinamarca



El príncipe Federico de Dinamarca, conde de Monpezat, y su esposa María de Dinamarca, tuvieron cuatro hijos que hoy son herederos directos en la línea del trono danés.



El primogénito de la pareja es Christian de Dinamarca, de 15 años, quien nació en octubre de 2005. Por el momento no parece tener una posición en el trono cercana, pues la reina Margarita, su abuela, continúa ejerciendo y su padre sería el siguiente en ser el rey. Respecto al nombre hay una curiosa tradición, pues el primer hijo del heredero al trono tiene que recibir el nombre de Federico o de Christian.



Sin embargo se ha destacado por ser el primero en romper con algunos mandamientos, por ejemplo: fue el primer heredero danés en asistir a una guardería, además fue el primero en estudiar en una institución pública.



Luego está su hermana Isabel, de 14 años. Según ‘Vanity Fair’, la heredera ha sido el rostro de varias sesiones fotográficas y el estilo la posiciona en el radar de la opinión pública.



Después aparecen los mellizos Josephine y Vincent, de 10 años. Nacieron en Rigshospitalet, en Copenhague, con apenas 26 minutos de diferencia.



Según la revista de entretenimiento ‘Hola’, los hermanos son muy amigos. Se han destacado porque sus padres les han enseñado a convivir en armonía. Los ‘cuatro jinetes’ de Dinamarca han crecido juntos y han desarrollado gustos similares.