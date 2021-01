Mujeres que imponen otros cafés: Keoroglian se dedica a la cafeomancia y Andino invita tomarlo frío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viven del café. Laura Keoroglian descubrió que tiene el don de leer e interpretar el mensaje de su borra. Dahianna Andino, principal de Ganache, se enamoró del mundo del café, comenzó a estudiarlo y es pionera en Uruguay en impulsar el café de especialidad. Sus caminos se han cruzado y en más de una oportunidad trabajaron juntas. Este verano están separadas por 7.200 kilómetros, pero se ingenian en acortar la distancia.

Keoroglian y sus lecturas eran un clásico de verano en José Ignacio. Apenas comenzaba la temporada, su agenda se poblaba de nombres. Este año por primera vez desde 2012 no se instaló en Punta del Este, pero no le falló a sus habitués: ahora lee la borra a distancia.

“Un día me escribió a mi Instagram una mujer desde Omán, un país árabe donde es muy común tomar este tipo de cafés. Me envió fotos y le contesté que no podía hacerle una lectura completa, pero le dije algunas cosas”, recordó Keoroglian.

La respuesta llegó de inmediato, su clienta no paraba de agradecerle su ayuda. Keoroglián comprobó que podía practicar la cafeomancia a distancia y afinó su propuesta para hacerlo. Preparó su página web e elaboró un paso a paso para que sus clientes aprendieran a preparar su propio café. En plena pandemia comprobó que en distintas proporciones, el café de máquina puede ser sustituto del producto ideal para las lecturas (Moca o Colombia molido impalpable).

“No estoy en José Ignacio, pero no dejé a mis clientes, todos me han encontrado”, contó feliz.

“Este año me reencontré a distancia con clientes de siempre y me llegaron otras solicitudes. Como leo también en inglés, me sorprenden el origen de los pedidos”, detalló.

“Me mandan una foto suya, fotos del café y luego hacemos una videollamada de whatsapp que es tan intensa y profunda como una lectura en persona”, sentenció la experta que le dedica aproximadamente una hora a cada persona.



“Parece que la distancia no importa, que el mensaje del café llega”, resumió quien descubrió su don sin haberlo buscado.

La lectura no es una adivinación del futuro. El café le cuenta la historia de una persona, imágenes en mano, Laura mira cada detalle para entender el leitmotiv del café e identifica las que le permiten narrar una historia.



“Cada uno es co-creador de su realidad, pero inmerso en la vida cotidiana puede perder el camino hacia sí mismo. Lo que yo digo, en el fondo la persona ya lo sabía. Cuando lo recuerda, puede crear su futuro a partir de situaciones auténticas, no como reacción frente a algo. Cada uno puede crear su propio futuro más allá de que algunas cosas estén predeterminadas”, remarcó.

Dahianna Andino

Café, fresquito el café

Los uruguayos no dejan de tomar mate ni al tórrido calor de la frontera. Sin embargo, a la hora de elegir una bebida, pareciera que el café queda fuera de las opciones. Pero ¿y si se toma frío y con cubitos de hielo?



Andino lo sabe, por eso analizó cuál era el grano justo, la molienda correcta, el tueste específico y creó su Cold Brew; un café que prepara en 20 horas.



“Lo elaboramos en frío, sin ningún contacto con agua caliente. El método implica paciencia: para obtener la bebida debe infusionarse entre 12 y 24 horas. Con la Cold Brew más que preparar un café lo maceramos”, indicó quien en Ganache también sirve un espresso que estará bajo presión y altas temperaturas por unos intensos 20 segundos.



Su Cold Brew tiene 20 horas de infusión, con agua filtrada, el producto final no se parece a ningún café enfriado en heladera o con hielo. “Es muy balanceado, sin estridencias ácidas, ni amargores. Es una bebida ideal para cualquier día agradable, muy energética. Cada sorbo es una demostración de paciencia”, advirtió quien optó por elaborarlo con granos procedentes de Brasil le aseguraron los mejores resultados y le permitieron resaltar sus aromas frutales.



Cómo está escrito en las paredes de Ganache: un buen café lleva su tiempo, pero la Cold Brew, más. La bebida puede probarse en sus locales (Mercado Ferrando y en el de Ciudad Vieja, que está en Sarandí y Alzáibar).



En su página web la Cold Brew puede comprarse en lata, aunque las partidas son limitadas, así como variedades de cafés y accesorios para su mejor servicio, entre ellas cafeteras y molinillos varios.