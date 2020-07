Mujer se quedó muda por una lesión cerebral y ahora habla con cuatro acentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Médicos de Bournemouth, Inglaterra, presenciaron y atendieron el extraño caso de una mujer que, de un momento a otro, se quedó muda. Tiempo después recuperó su habla, solo que ahora su voz tiene cuatro acentos diferentes, dependiendo de su estado de ánimo.

Así se lo contó a la agencia de noticias británica ‘Swns’, Emily Egan, de 31 años y originaria del condado de Essex, quien dedicaba su vida a enseñar en un hogar de niños.



A comienzos de enero pasado, Egan empezó a notar diferentes cambios en su timbre de voz, también que debía hacer un gran esfuerzo para pronunciar algunas palabras en su lengua natal, el inglés.

Las dificultades aumentaron más y sufría intensos dolores de cabeza que nunca se apaciguaron, hasta que un día perdió totalmente su voz.

En el hospital, los médicos estudiaron su comportamiento. Al comienzo, determinaron que había padecido una lesión cerebral y, mientras evaluaban qué habría podido causar la afectación, la mujer estuvo dos meses muda.



“Toda esta experiencia ha sido agotadora y totalmente abrumadora. No solo ha cambiado mi acento, ya no hablo ni pienso de la misma manera que antes y no puedo construir oraciones como solía hacerlo”, afirmó Egan a ‘Swns’.



Su esposo le contó a los médicos que habían reservado unas vacaciones en Tailandia para el mes de marzo. El neurólogo que la atendía dijo que era una buena idea tomarlas, ya que la lesión podría deberse al estrés.



Se fueron de viaje y, tras cinco días de descanso, Egan comenzó a hablar nuevamente, de manera lenta y con dificultad. “En vacaciones comencé a hacer sonidos como una persona sorda que intenta hablar”, afirmó la mujer. Relató que aunque estaba feliz por volver a hablar y, al mismo tiempo, se extrañó por su nuevo timbre de voz.



Finalmente, le diagnosticaron que padecía el síndrome de acento extraño, lo que le genera un efecto de expresarse con cuatro acentos diferentes. Su voz puede sonar con acento polaco, francés, italiano y, cuando está estresada, ruso.



Egan afirmó que con el pasar del tiempo aprendió a vivir con ese trastorno, pero se siente como una persona diferente y especial. Ahora debe controlar su estado de ánimo debido porque si llega a enfurecerse —y alcanza un nivel alto de cansancio— podría perder la voz nuevamente.