Mujer con cáncer cerebral murió a los 15 de casarse y la homanajean con una librería

El matrimonio de Lou Thulin Simonsen tuvo lugar en su lecho de muerte. Tan solo diez meses antes había sido diagnosticada con un cáncer cerebral tan severo que los médicos solo le dieron de uno a dos años de vida. Pero su cuerpo soportó mucho menos.



Por eso, cuando Shaff Prabatani vio que su condición llegó a un punto de no retorno, supo que cumplir el sueño de ambos era un evento inaplazable.



La ceremonia se celebró en la ciudad danesa de Aalborg, de donde era oriunda Lou. En el lugar estaban sus seres queridos, incluyendo a sus dos hijas: Alia y Hannah.

Lou murió el 12 de agosto de 2019, tenía 42 años. Dejó de respirar tan solo 15 minutos después de la unión que se celebró en su casa, en Dinamarca, relató el tabloide inglés ‘Metro’.



Sin embargo, la historia de ella y su familia ha vuelto a recibir atención por cuenta de un enternecedor detalle que Shaff (50 años), Alia (10) y Hannah (8), hicieron en nombre de su esposa y madre, respectivamente.



Se trata de una pequeña librería que la familia bautizó como 'La pequeña librería de Lou'. La ubicaron en una calle de Streatham, un barrio en el occidente de Londres (Reino Unido), de donde es oriundo Shaff.



El lugar funciona como un punto de préstamo de un libro por otro. El diseño de la cabina está inspirado en la ascendencia escandinava de Lou.



Pero el verdadero trasfondo es que ella amaba leer porque "la transportaba a otro mundo", explicó Shaff a 'Metro'. "Ella quería que todos leyéramos más. A nuestras hijas les encanta. Nuestra casa está llena de libros", agregó.



Su historia



Lou había llegado a Inglaterra en 2006. Buscaba establecerse en un ambiente nuevo. Dos años después encontraría al amor de su vida a través de internet.



Al poco tiempo tuvieron a sus hijas, pero ninguno consideró seriamente contraer nupcias porque tenían visiones diferentes al respecto. A él le parecía innecesario, mientras que para ella era una gran ilusión.



Ese desacuerdo solo se saldó cuando el cáncer llegó a sus vidas. En enero de 2019, pocos meses después de que diagnosticaran a Lou, ambos compraron un anillo bajo la promesa de que solo iban a dar el 'Sí, acepto' cuando ella sanara.



En ese entonces, dijo el esposo a 'Metro', su esposa estaba pasando por radioterapias para que el tumor en el cerebro no creciera, un tratamiento que les daba una sensación de esperanza.



Sin embargo, Lou siguió empeorando hasta el punto de tener dificultades para moverse y ver. Fue entonces cuando Shaff se dio cuenta de que no era posible honrar su promesa.



En agosto del 2019, ellos y las pequeñas viajaron a Dinamarca para estar con la familia de Lou.



Al final, la convenció de que ese era el momento adecuado para casarse, a pesar de que "ella decía que no lo quería hacer viéndose tan mal", agregó Shaff al medio inglés.



Lou falleció en paz y rodeada de todos sus seres queridos, casi como si su cuerpo hubiera estado esperando tan solo ese momento, recuerda Shaff.