Mito o realidad: ¿el ananá es un quemador de grasa natural? Esto dicen los expertos

El ananá es una planta de la familia de las bromeliáceas, es herbácea y perenne. Es originaria de las zonas tropicales de América del Sur y tiene muchas propiedades pero ¿de verdad ayuda a bajar de peso?

El ananá es resultado de la inflorescencia de entre 100 y 200 flores colocadas en forma espiral, fusionadas al eje central. El fruto maduro se obtiene 135 días después de haber emergido la flor.

Su pulpa es amarillenta, aromática y dulce con tintes ácidos. En el mundo el principal productor es Costa Rica.

Esta fruta se puede consumir fresca, en rebanadas, jugos, jaleas, postres, ensaladas y en diversos platos. Con la cáscara se puede hacer vinagre y, combinada con agua hasta cierto grado de fermentación, se obtiene una bebida llamada “tepache".

Propiedades y beneficios



De acuerdo con información de El poder del consumidor, asociación civil encargada del estudio de productos y servicios con el fin de que los usuarios puedan identificar opciones favorables al momento de consumir algún alimento; el 89% del ananá es agua, el resto son en su mayoría azúcares naturales de la fruta y fibra.



Asimismo mencionan que esta fruta no es particularmente rica en alguna vitamina, aunque sí contiene vitamina A, C y ácido fólico. Respecto a los minerales, es buena fuente de potasio y contiene hierro y calcio. Además aporta magnesio y fibra, por lo que posee un valor nutricional indiscutible.



El ananá además contiene bromelina o bromelaína, una enzima que digiere las proteínas. También tiene otras propiedades como: atender los síntomas de la bronquitis, sinusitis, funciona como antitrombótico, antidiarréico y anticancerígeno.

¿Es verdad que es un alimento "quema grasa"?



El ananá es una fruta con un verdadero valor nutricional. Sin embargo, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, entre las razones por las que se ha creado el mito de que "quema grasa" se debe a que contiene bromelina la cual al entrar en contacto con la piel, dentro y alrededor de la boca, deshace las proteínas lo que, se dice, provocará el adelgazamiento.



No obstante, muchas asociaciones de nutricionistas advierten los riesgos de las llamadas "dietas milagro", pues suelen exagerar la realidad científica de uno o varios nutrientes. Como ejemplo mencionan "La dieta del ananá" que se puede encontrar en internet con artículos que aseguran que esta fruta posee un ingrediente "milagroso" y prometen una importante pérdida de peso en dos o tres semanas.



Es cierto que sus beneficios son amplios, pues favorece la digestión, desintoxica el organismo y proporciona la sensación de saciedad. Sin embargo, "no hay alimentos que tengan características específicas para quemar grasa", asegura la dietista y nutricionista Florence Thorez, miembro de la Asociación Francesa de Dietistas y Nutricionistas (AFDN).



Florence Foucaut, también dietista y nutricionista de la AFDN explica que: "Es el tallo del ananá, y no el corazón de la fruta, lo que contiene bromelina, y puede recomendarse para suplir determinadas deficiencias dietéticas (...) como complemento nutricional, pero es bastante raro y su eficacia es insignificante. En cualquier caso, no es recomendable seguir una dieta monoproducto”.



Así que ya lo sabes, consumir ananá con moderación y en proporciones adecuadas en relación a nuestras necesidades alimenticias nos traerá muchos beneficios ya que esta fruta contiene un alto valor nutricional. No obstante, el éxito para una buena salud es el equilibrio alimenticio en complemento con el ejercicio.