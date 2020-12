Los millones de Meghan y Harry: la polémica fortuna que acumulan tras su renuncia a la corona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El príncipe Harry y Meghan Markle parecieran estar amasando una fortuna de miles de millones de dólares gracias a su antigua condición de miembros de la realeza. Paradójicamente, aquellos privilegios a los que renunciaron son los que les permiten hoy acceder a contratos millonarios y asegurarse la independencia económica tan ansiada hace casi un año, cuando se comunicó de manera oficial su salida de la familia Windsor.

Mientras Kate Middleton y el príncipe William crecieron en popularidad durante 2020 sin separarse de la corona británica, los duques de Sussex lograron, en contra de todas las predicciones, acomodarse en una lujosa mansión en Los Ángeles y concretar varios acuerdos comerciales que no solo asegurarán el bienestar de la pareja, sino también el de su descendencia.



Cuando Meghan y Harry anunciaron su renuncia, la mayoría de los comentarios se refirieron a la dificultad que tendrían para ganar su propio dinero. Sin embargo, a pesar de que la única formación académica del hijo menor de Lady Di fue el ejército y de que la experiencia de Meghan en Hollywood se concentra en su papel en la serie Suits, hoy las dudas sobre su futuro financiero se disipan y se convierten en críticas. Muchos apuntan contra el matrimonio por utilizar su influencia royal para hacerse de una fortuna que, según el Daily Mail, asciende a más de mil millones de dólares. Los medios británicos destacan, además, las habilidades de la actriz para negociar los distintos contratos.

En estos días, se conoció el acuerdo logrado con Spotify, plataforma para la que producirán y protagonizarán sus propios podcasts, a través de Archewell Studio, un nombre inspirado en el nombre de su hijo, Archie. Según The Mirror, la cifra de este contrato se eleva por encima de los 20 millones de dólares. Y no solo eso: su imagen tiene tal impronta positiva que las acciones de Spotify subieron al conocerse la unión de la pareja con la empresa.



A esto hay que sumar el contrato firmado con Netflix en septiembre por más de 100 millones, una cantidad no confirmada pero verosímil considerando, tal como informó el New York Times en su momento, que los Sussex también conversaron con Disney, Apple y NBC Universal.

El vínculo con una marca de café con leche de avena instantáneo llamada Clevr Brands fue otra de las apuestas de la pareja. De acuerdo con CNN, se trata de una empresa de productos saludables, sostenibles y de comercio justo que fue creada en 2019. "Esta inversión apoya a una emprendedora apasionada que prioriza la construcción de una comunidad junto con su negocio. Me enorgullece invertir en un producto que personalmente me encanta y que tiene un enfoque holístico del bienestar", declaró Markle en un comunicado, pero ni ella ni la compañía revelaron los términos económicos de su unión. Según la prensa británica, oscila en 30 millones de dólares.

Una de sus fuentes más interesantes de ingresos son las charlas online por las que cobrarían un millón de dólares y que definitivamente les implica cero inversión y todo ganancia.