¿Qué miedos y las fobias paralizan a las celebridades?

Los miedos o las fobias son trastornos particulares algunas veces bastante irracionales.

Las personas que tienen una fobia o miedo en particular intentan evitar a toda costa lo que les causan.

Algunos de los síntomas son pánico, taquicardia, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de escapar. Varias celebridades han confesado sus miedos y algunos terminan siendo bastante extraños.

Martin Freeman



El actor inglés ha participado en producciones como ‘The Office’ (2001-2003) y ‘Pantera Negra’ (2018). Durante una entrevista en el programa ‘The Graham Norton Show’, el actor confesó su miedo por asfixiarse mientras come.



Sin embargo, lo que más impactó a la audiencia fue cuando dijo que su miedo era más fuerte cuando comía paltas. “Cada vez que tomo una palta, cada vez que corto una y veo el hueso, me imagino que ese hueso está alojado en mi tráquea”, dijo.



Para evitar eso, por supuesto, se abstiene de comer el alimento con frecuencia.

Khloe Kardashian



Desde 2007 ha protagonizado con su familia el famoso programa llamado ‘Keeping Up with the Kardashians’.



Según la cadena de noticias ‘ABC’, “la más pequeña del clan Kardashian tiene una fobia a una inesperada parte del cuerpo: los ombligos”.



En 2016, la revista ‘People’ afirmó que Khloe había hecho la extraña confesión en su sitio web. "Odio los ombligos", dijo Kardashian. “No puedes tocar el mío y no quiero tocar el tuyo. Cuando estoy en la ducha, uso guantes de mano y grito cada vez que me lavo el ombligo".

Liam Payne



Es uno de los ex integrantes de la banda ‘One Direction’, conocida por interpretar canciones como ‘Story of my life’ (2013), ‘What makes you beautiful’ (2011) y ‘Live while we're young’ (2012). El grupo se separó en 2018.



En 2015, Payne le confesó al medio londinense ‘Capital FM’ su fobia más extraña, la cual fue objeto de diversos memes entre sus fans por años. El artista afirmó no tener miedo a las cucharas, pero sí a usarlas.



“Es un poco extraño. Cuando era niño era un poco travieso en la escuela y cuando tú eras travieso te obligaban a lavar los platos (…) tuve que lavar todas estas horribles cucharas y luego se me quedó pegado. No sé qué hace la gente con sus cucharas, ¡no quiero saberlo!”, dijo ante la sorpresa de sus interlocutores.

Adele

Adele ha vendido más de 100 millones de discos. Su increíble voz ha hecho eco en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, y pese a su extraordinaria carrera, la cantante también tiene fobias y está vez es a las gaviotas.



Según el diario ‘ABC’, la reconocida compositora inglesa contó en una entrevista que, cuando era pequeña, una gaviota la atacó.



Dice el citado medio que Adele no puede ni ver estos animales dado que, durante la embestida en su niñez, recibió una herida en el hombro que le dejó una marca.

Kristen Bell



La actriz estadounidense suele participar en producciones del género comedia. Está casada con el comediante y escritor Dax Shepard. Justamente el esposo fue quien reveló el miedo de la actriz.



En una publicación de Instagram, Shepard escribió: “Mi esposa usa guantes en la piscina porque odia la sensación de las puntas de los dedos en la piel”.



Esa descripción está acompañada de una inusual fotografía de Kristen Bell en la piscina con guantes.



Después Shepard confirmó el secreto ‘ya no tan oculto’ en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’: "Cuando las yemas de sus dedos están en forma de ciruela pasa, no quiere tocar la piel de otras personas". Él afirmó que Kristen usa guantes desde los 11 años.

Megan Fox



La actriz Megan Fox, durante el programa ‘The Tonight Show’, dirigido por Jimmy Fallon, confesó su miedo por la oscuridad y el papel seco.



“Le he tenido miedo a la oscuridad toda mi vida", dijo la actriz. "Dejo las luces encendidas todo el tiempo y si la luz está apagada, tengo que correr por la habitación para llegar al interruptor”.



También señaló que leer con papel seco no le gusta, así que para repasar sus guiones tiene dos opciones: plastificarlos o tener cerca un vaso con agua para humedecer sus dedos.



"A algunas personas no les gustan los clavos en una pizarra porque les pone la piel de gallina (…) No me gusta el papel seco”, dijo la actriz comparando su insólita fobia.

Scarlett Johansson



Scarlett es una actriz conocida por su interpretación de ‘Viuda Negra’ en las películas de Marvel. En 2011 había terminado de grabar una película llamada ‘We Bought a Zoo’, así que ‘New York Magazine’ le pidió una entrevista y la artista se la concedió.



Una de las preguntas fue: “¿Tuviste que superar algún miedo irracional a los animales cuando estabas filmando esta película?”. Johansson afirmó tenerle miedo a las aves, pero por fortuna, en la cinta no interactuó con ellas.



“Si me hubieran pedido que me pusiera un pájaro en el hombro, lo habría hecho, pero hubiera sido difícil”, confesó la actriz.