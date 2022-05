Mercurio retrógrado: ¿qué es y qué podés hacer para aprovecharlo según tu signo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mercurio, el planeta de la comunicación, comenzó su segunda retrogradación de su recorrido anual el 10 de mayo, algo que hace al menos tres veces cada 365 días y que, esta vez, se extenderá hasta el 3 de junio.

Esto pone el foco en cómo nos comunicamos y procesamos nuestros pensamientos. Este planeta es el que más rápido circula. De hecho, tarda 88 días en darle la vuelta al Zodiaco, ritmo que solo supera la Luna, que tarda 28 días. Y ya lo sabemos: Mercurio retrógrado está en el podio del miedo predictivo astrológico.

Tal es así que, cada vez que esto ocurre, aparecen frases como: ¡alerta! ¡llegan las complicaciones! ¡cortocircuito comunicativo, cuidado con tus palabras! ¡no tomes decisiones! ¡no le escribas a tu ex! ¡no firmes contratos!

Pero, ¿por qué pasa esto? Esto se debe a que la energía de Mercurio tiene, precisamente, que ver con la comunicación y se vincula con la información que se despliega en los medios, y con las palabras, el lenguaje y el chisme.

Mercurio sintoniza la transmisión de mensajes como juego o con algo que puede ser impune e, incluso, a veces implica un intercambio de contenido con cierta banalidad e imprecisión, pero de ninguna manera deberías preocuparte tanto por su retrogradación.

En primer lugar, porque tus decisiones dependen de vos: siempre, la forma y la experiencia que toma la energía del Zodíaco en la Tierra depende del despliegue de cada conciencia.

Segundo, porque Mercurio es un planeta que sea cual sea su marcha —directa o retrógrada— siempre vuela, conecta, asocia, salpica, sigue riéndose y jugando, y nos hace reflexionar.

Mercurio nunca se mueve “para atrás”, sí hay un cambio de velocidad que, visto desde nuestra perspectiva terrestre, parece un cambio de dirección. Es tan solo una cuestión de perspectiva. Lo interesante es aprovecharlo como disponibilidad, porque toda retrogradación implica una revisión y una reevaluación de aquello que propone la energía mental de Mercurio.

En este caso, se da en Géminis y Tauro, por lo que se orientará hacia cómo nos relacionamos con el humor, los vínculos de hermandad, temas económicos y posibles emociones acumuladas que piden ser comunicadas.

Entonces, es un regalo sintonizarlo y, desde ya, vale preguntarse qué se puede hacer para aprovechar la retrogradación, pero no hay que olvidar que el sujeto debe estar en el centro de la acción.