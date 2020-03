Cómo mejorar la señal del Wifi en tu hogar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para mejorar tu señal de Wifi existen varios trucos que pueden aumentar su alcance y velocidad, ya que probablemente la lentitud de tu Internet debe ser por errores que no tenías ni idea.

Uno de los principales problemas que tienen las personas que utilizan Wifi en su hogar, es que la señal no siempre es muy buena. Por ese motivo te traemos varios consejos para que soluciones este inconveniente. ¡Seguí leyendo y no tardes demasiado en ponerlos en práctica!

La ubicación. Si en distintos lugares de tu hogar la señal es más fuerte o débil significa que el router está mal ubicado. Lo ideal es encontrar un sitio donde no tenga ningún obstáculo, las antenas deben estar colocadas perpendicularmente, y también es recomendable elevar lo más que puedas el dispositivo.



El canal. Los routers emiten señales, por lo que es muy probable que la de tus vecinos pueda interferir con la tuya, ocasionando que sea muy baja. El canal más utilizado es el 6 y la banda de 2.4 GHz, al cambiarlo podrás notar cómo mejora tu señal. Para hacerlo puedes utilizar herramientas como WiFi Stumbler o WiFi Analyzer.



Actualizaciones. Al igual que cualquier otro gadget, los routers deben mantenerse actualizados para mejorar significativamente su alcance. Para esto deberás estar pendiente del firmware, para ver si está al día tendrás que revisarlo en la página de configuración del dispositivo esto siempre dependerá de la marca y el modelo, pero los números siempre comienzan con “192.168…”.



Interferencia. No solo las señales de tus vecinos interfieren con tu Wifi, sino también los microondas, teléfonos inalámbricos u otros aparados eléctricos. Para evitar este problema debes conseguir un router de doble banda. También puedes alejar lo más que puedas el dispositivos de las fuentes de interferencias.



Seguridad. Selecciona una contraseña que sea difícil de hackear, ya que es muy sencillo tratar de adivinar las claves de Wifi. Lo más recomendable es optar por contraseñas muy largas usando números y letras intercalados.



Tus dispositivos y sus actualizaciones. No solo tendrás que mantener actualizado tu router, también tus gadgets tendrán que estar al día. Esto sería uno de los principales problemas por los que tu smartphone no se conecte al WiFi.

Truco muy sencillo para mejorar la señal de tu Wifi

Si no tienes suficiente señal, existe un truco que ha rondado por las redes desde hace algún tiempo. Este consiste en tomar una lata de soda, hacerle un agujero en la parte de abajo y colocarla sobre la antena de tu router. De esta forma mejorará mucho la calidad de la señal del Wifi.