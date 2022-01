¿Cómo mejorar tu metabolismo después de las fiestas? Seguí estos cinco consejos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mes que recién culmina, las fiestas, la comida y el exceso estuvieron a la orden del día y muchos terminamos con dos o tres kilos de más en apenas unas semanas.

Para volver a la rutina saludable y sentirte mejor, te traemos cinco consejos para mejorar tu metabolismo.

¿Qué es el metabolismo?

Aunque sea un término muy usado en la cultura fitness, mucha gente no tiene claro exactamente a qué nos referimos cuando se habla de él. Según la Clínica Mayo, se refiere al proceso a través del cual tu cuerpo convierte lo que comes y bebes en energía. Aunque suene como algo simple, la realidad es que en esta transformación intervienen una gran variedad de reacciones químicas.

Todas estas reacciones mantienen a tu cuerpo vivo y funcionando. Incluso cuando no te mueves, tu organismo sigue produciendo energía para funciones básicas como la respiración, la circulación de sangre y la reparación de células. Tener un metabolismo sano puede ayudarte a sentirte mejor y tener más energía. Pero cuestiones como el sedentarismo o la mala alimentación lo afectan de manera directa. Es por eso que en esta temporada debes estar atento con las siguientes recomendaciones para mantenerte en forma.

Sumá proteína en cada comida



El medio especializado Healthline señala que una comida rica en proteínas puede aumentar tu metabolismo por algunas horas. Esto se conoce como el efecto térmico de los alimentos. Resulta que cuando se trata de consumir proteínas, nuestro cuerpo requiere de calorías adicionales para digerir, absorber y procesar los nutrientes.



El sitio añade que la ingesta de proteínas aumenta la tasa metabólica en un 15-30% en comparación con el 5-10% de los carbohidratos y el 0.3% de las grasas. Además, el consumo de este grupo alimenticio puede ayudar a sentirte lleno más rápido y evitar que comas en exceso.

Tomá más agua fría



Healthline explica también que beber medio litro de agua aumenta el metabolismo en reposo de 10 a 30% durante aproximadamente una hora. Si eres de esas personas que tiene que pasar mucho tiempo dentada, el agua te ayudará a aumentar tu metabolismo y por consecuencia a evitar la fatiga. Este efecto puede ser aún mayor si bebes agua fría, debido a que el cuerpo quema calorías para calentarla a temperatura corporal.



Por otro lado, si estás intentando bajar de peso, el agua puede ayudarte a tener una mayor sensación de saciedad y evitar el exceso de comida. Algo muy útil en reuniones decembrinas. Un estudio publicado en el Obesity Journal, con personas con sobrepeso, encontró que aquellos que bebían medio litro de agua antes de sus comidas perdieron un 44% más de peso que aquellos que no lo hicieron.

Entrenamiento de alta intensidad



El ejercicio físico siempre es una muy buena idea a menos que tu médico recomiende lo contrario. Healthline señala que una de las mejores maneras de aumentar el metabolismo es a través de los entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés). Estos consisten en ráfagas de ejercicios rápidos e intensos. No consumen mucho de tu tiempo y son ideales para la quema de grasa. En internet puedes encontrar miles de videos de ejemplos de rutinas que se acomoden a tus necesidades y nivel.

Levántate de la silla



Sentarse demasiado es peligroso para la salud. Algunos expertos lo han llegado a calificar como “el nuevo tabaquismo”. Mantenerse en reposo durante un tiempo prolongado quemará pocas calorías y favorecerá el aumento de peso. Según Healthline, una tarde de pie en el trabajo, en comparación con una sentado, puede quemar hasta 174 calorías adicionales.



Una actividad bastante benéfica durante las fiestas de fin de año es bailar pues activa tu metabolismo debido a que se puede contar como un ejercicio cardiovascular. Así que ya lo sabes, menos tiempo en la mesa con la bebida y más en la pista de baile.

Cuidá tu sueño



Una de las actividades que más perjudica tu metabolismo es la falta de un sueño reparador. Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que hay una relación directa entre la falta de sueño y el riesgo de desarrollar obesidad. Si duermes poco, también corres el riesgo de aumentar los niveles de azúcar en sangre, lo que te colocaría en la antesala de la diabetes tipo 2. Si vas a desvelarte durante estas fechas, asegúrate de descansar por lo menos 8 horas para evitar el mayor daño posible.