¿Cuál es el mejor momento del día para tomar té de jengibre con limón?

El jengibre es un ingrediente destacado dentro de la cocina asiática desde hace más de cinco milenios. Es una especia que da un toque picante a platillos y postres, y se usa también en bebidas, mientras brinda numerosos beneficios a la salud.

Si quieres comprobar las aportaciones del jengibre, te recomendamos prepararlo en una infusión con limón, una preparación que puedes hacer en poco tiempo.

Solo necesitas una raíz pequeña de jengibre, un limón, agua y el endulzante de tu preferencia. Primero, pela la raíz y córtala en rodajas. Vierte cuatro tazas de agua en una olla, agrega las rodajas de jengibre y permite que hiervan durante diez minutos. Cuela la mezcla al momento de servir, exprímele el jugo de medio limón y endulza a tu gusto.

La tienda especializada Tea Shop explica que el jengibre es un aliado para el sistema inmunitario, gracias a su contenido rico en gingerol, complejo B, vitamina C, manganeso, fósforo, magnesio, calcio, sodio y hierro.



Estos nutrientes previenen infecciones causadas por bacterias y virus, como la gingivitis, la periodontitis, las paperas, el sarampión, el resfriado común, las enfermedades respiratorias e inflamatorias, entre otros padecimientos, asegura una publicación de Journal of Ethnopharmacology.

Del mismo modo, esta raíz favorece la salud digestiva, ya que combate varios síntomas de la indigestión crónica, demostró un estudio de Food Science and Nutrition. Estos malestares incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencias, hinchazón o ardor en la boca del estómago.

Por su parte, el limón es conocido por sus altas concentraciones de vitamina C. De acuerdo con Tea Shop, este cítrico tiene propiedades antibacterianas y antivirales que fortalecen las defensas de tu organismo. Además, mejora la cicatrización y facilita la absorción de hierro, afirma la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Estados Unidos.

Tanto el jengibre como el limón son fuentes importantes de antioxidantes. La Universidad de Michigan indica que estos compuestos retrasan el envejecimiento celular y previenen padecimientos cardiovasculares, obesidad, diabetes, problemas oculares, lupus, enfermedad de Alzheimer, así como ciertos tipos de cáncer.

Su consumo en forma de infusión aumenta la sensación de saciedad, por lo que promueve la pérdida de peso. De igual manera, el té de jengibre con limón regula los niveles de azúcar, el colesterol total y los triglicéridos en la sangre, menciona una investigación de International Journal of Food Sciences and Nutrition.



Aprovecha estos beneficios al máximo con una taza diaria de té de jengibre con limón, especialmente si la tomas en una hora determinada.



El blog especializado Mountain Trek señala que el mejor momento para beber té de jengibre con limón es la mañana. Además de quitarte el frío, esta bebida estimula el metabolismo cuando la tomas justo después de despertarte. Si haces ejercicio a primera hora del día, el jengibre reduce el dolor muscular luego de la actividad física intensa, según la revista médica The Journal of Pain.



Debido a sus efectos analgésicos, esta planta también disminuye los dolores pélvicos y los calambres durante el periodo menstrual, comprobó un estudio de Journal of Alternative and Complementary Medicine.



En el caso de las mujeres embarazadas, el té de jengibre con limón alivia las náuseas matutinas, concluyó un artículo de European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Incluso se utiliza como remedio natural para los mareos por quimioterapia o por el movimiento de un vehículo.



No se sugiere su consumo antes de irte a dormir, ya que podría provocarte insomnio. Bebe solo una o dos tazas al día para que no tengas problemas digestivos a largo plazo. Si tomas medicamentos prescriptos, tienes una cirugía programada en fechas próximas, estás embarazada o en periodo de lactancia, consulta a tu médico antes de incorporar esta bebida a tu dieta.