Meghan Markle ¿otra vez embarazada? Su último movimiento legal despierta sospechas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La demanda que Meghan Markle tiene contra "The Mail on Sunday" acaba de dar un vuelco inesperado. Cuando se sabía que la esposa del príncipe Harry era la más interesada en que el juicio sucediera lo antes posible, en esta semana se supo que pidió que se retrasara y se especuló que era para evitar pasar las fiestas navideñas con la reina Isabel II y su familia, con quienes -se sabe- no tiene la mejor relación.



Sin embargo, ya se dio a conocer que la actriz estadounidense pidió que el juicio se retrase hasta el otoño del 2021 ¡y ya se encendieron las alarmas! ¿Por qué Meghan pidió tanto tiempo para comenzar con esta batalla legal que le ha costado algunos dolores de cabeza? Cabe decir que el Juez aceptó su petición.



Meghan de Sussex demandó a Associated Newspapers Group, dueños de "The Mail On Sunday" por publicar una carta que supuestamente era de carácter privado, la cual, era dirigida a su padre, Thomas Markle, con quien también tiene una relación bastante conflictiva. Con el nieto de la reina Isabel II de su lado, la actriz emprendió un juicio contra la editorial, la cual, ha respondido con total dureza contra las acusaciones de la también duquesa.



El juez confesó este jueves que su decisión de autorizar la petición se basó en "motivos confidenciales" presentados por el equipo legal de Meghan a puerta cerrada. Si lo pensamos bien, desde enero del 2021 -que era la fecha tentativa- hasta el próximo otoño habrán pasado nueve meses ¡Será que Meghan Markle y el príncipe Harry están esperando a su segundo bebé?