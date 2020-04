Meghan Markle: Tendencias que podrá volver a lucir luego de renunciar a su título real

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A mediados de enero de este año la pareja conformada por la duquesa de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry tomaron la decisión de dar un paso al atrás de sus funciones con la familia real británica optando por ser financieramente independientes sin dejar de apoyar a la corona. Además, han sumado entre sus proyectos el emprendimiento de una entidad de caridad, mediante la que continuarán su apoyo social.



“Ese equilibrio geográfico nos permitirá educar a nuestro hijo de forma que aprecie la tradición real en la que ha nacido y proveer, al mismo tiempo, a nuestra familia del espacio que necesita para centrarse en su próximo capítulo”, indicaban Harry y Meghan en el anuncio oficial de la web Sussex Royal.

El hecho, que causó controversia en un principio, se ha consumado el pasado 31 de marzo, y ahora oficialmente Harry y Meghan ya no tienen un título real y residen en los Estados Unidos.

1. Las can can: el código de la realiza indica que las mujeres no pueden tener las piernas "desnudas", acción que Kate Middleton y la reina Isabel siempre tienen en cuenta. Aunque Meghan Markle evadió esta 'obligación' algunas veces, ahora puede usar faldas y vestidos libremente sin colocarse can can.



2. Dar autógrafos y tomarse fotografías: Meghan Markle siempre se ha caracterizado por su cercanía con a gente. Ella, ha sido de las primeras en darle autógrafos a sus 'fans', sobre todo si se trata de niños, a pesar de que hacerlo implicaba que puedan falsificar su firma (razón por la cual está prohibido en la realeza).



3. Off Shoulders: dejar los hombros al descubierto es otra de las tendencias que va en contra del dress code real. Sin embargo, Meghan Markle se saltó un par de veces esta norma, como cuando llegó al evento "Tropping the Color" con un look nude de hombros descubiertos.



Foto: EFE

4. Enamorados: por más extraño que parezca, los miembros de la realeza tienen prohibido las muestras de afecto y cariño en público, por normas de tradición y decoro. Ahora que ya no son royals, ambos pueden lucir más cariñosos en público.



5. ¿Negro?: sumado al dress code real, está la regla de evitar el color negro en ocasiones que no sean oficiales de la corona o funerales. Sin embargo, Meghan asistió a la premiación de los British Fashion Awards con un vestido de color negro one shoulder y las uñas pintadas del mismo color, cuando en el caso de la manicure solo les queda permitido el tono nude, y ahora podrá continuar usando ambas cosas con total libertad.



6. Usar sombrero: en la mayoría de ocasiones oficiales las mujeres de la familia real deben llevar sombreros como tradición, pero en el primer viaje a solas de Markle con la reina Isabel II esta decidió no lucir uno. Ahora puede llevar su melena al aire.

Meghan Markle y la reina Isabel II. Foto: AFP

7. Feminista: los miembros de la familia real no tienen permitido expresar sus opiniones ni posiciones políticas en público, sin embargo Meghan Markle siempre defendió su postura feminista y logró que esta se incluya en su perfil oficial de la página web real.