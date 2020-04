¿Meghan le contará a Oprah por qué se alejó de la realeza?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, ya concretaron su alejamiento de la familia real y han informado de algunos avances de lo que será su vida como miembros no activos de la monarquía británica.



La semana pasada se conoció el nombre que llevará su nueva organización sin fines de lucro: "Archewell", entidad que tendría varias áreas diferentes y que incluso entregaría sus propios premios.



"Hacer algo con sentido, algo que importe. Archewell es un nombre que combina una antigua palabra para fuerza y acción, y otra que evoca los profundos recursos que cada uno de nosotros tenemos que utilizar", señaló la pareja en un comunicado, aclarando que el lanzamiento de la organización se realizará en "el momento adecuado", considerando la pandemia del coronavirus que afecta al mundo.



Harry y Meghan realizaron el anuncio desde Los Angeles, donde viven ahora luego de pasar un tiempo en Canadá. En la ciudad estadounidense reside Doria Ragland, la madre de la ex actriz, y allí Meghan también está cerca de personas muy íntimas a ella, como lo es la famosa Oprah Winfrey.



Y según informó recientemente el Daily Star, sería precisamente la periodista quien realizaría una entrevista exclusiva a la esposa de Harry, en la que abordaría su nueva vida en Estados Unidos y, además, los rumores de su mala relación con los otros miembros de la realeza.

La supuesta entrevista, según el tabloide, solo podría compararse con la que en 1995 ofreció la princesa Diana a Martin Bashir de la BBC, sobre su fallido matrimonio con el príncipe Carlos.

Pero la exclusiva no sería gratis, ya que según el Daily Star a la duquesa se le habría ofrecido un millón de libras (US$ 1.262.850) por sus revelaciones, todo de acuerdo a "fuentes cercanas" no identificadas.



"Meghan quiere donar todo el dinero a la caridad, probablemente a la National Health Service (Servicio Nacional de Salud) luego de todos los increíbles esfuerzos realizados por los trabajadores de la primera línea", aclaró una de las fuentes al Daily Star.



Habrá que esperar para ver si la información es confirmada por los duques de Sussex, aunque se prevé que no sería pronto ya que cualquier entrevista —según el tabloide— se realizaría una vez que pase la emergencia mundial por el coronavirus, para lo que aún quedan varios meses.