Meghan y Harry siguen ganando socios, ahora una sociedad de inversiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, se asociaron con la compañía Ethic, que promueve inversiones económicas que respetan algunos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.

Además de invertir recursos en la compañía, la pareja se convierte en un "socio de impacto", explicó el martes Ethic en su página web, sin dar más detalles sobre el rol de la pareja en la empresa.

El príncipe Harry y Meghan "comparten numerosos valores con nosotros y, lo sospechamos, con muchos de ustedes", agregó la firma.

"Al trabajar juntos esperamos informar, educar e inspirar una acción generalizada alrededor de algunos de los problemas más importantes y determinantes de nuestra era".

En una entrevista con el New York Times, la pareja explicó querer democratizar la idea de invertir, y de hacerlo en empresas responsables.

"En el mundo de donde vengo, no se habla de invertir, ¿cierto? No tenemos el lujo de poder invertir, parece algo tan elegante", resaltó Markle.

"Mi marido me dice desde hace años: '¿No quisieras que exista un lugar alineado con nuestros valores en donde podamos invertir nuestro dinero?'", añadió, al precisar que unos amigos le hablaron de Ethic.

Además de sus actividades caritativas, la pareja llevó a cabo varias colaboraciones desde su llegada a California y su alejamiento de la monarquía británica, entre ellas acuerdos lucrativos con Netflix y Spotify.

El príncipe Harry también aceptó en marzo un puesto directivo en una empresa de coaching basada en San Francisco, BetterUp, y debe publicar sus memorias en 2022.