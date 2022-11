Me gusta, fueguitos y corazones: ¿la interacción virtual cuenta como infidelidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente un debate ha tomado cuenta de las redes sociales. ¿Es la interacción virtual una infidelidad? Si uno de los dos en la pareja está usando Instagram y cuando aparece la foto de un hombre o una mujer en traje de baño, por ejemplo, toca dos veces la pantalla y automáticamente se despliega un corazón rojo que indica un like. ¿Qué importancia se da a ese gesto? ¿Y si la o el protagonista de la imagen es un artista famoso? ¿es diferente a si ese 'me gusta' fuera para su exnovia o para una conocida?

Las opiniones sobre el tema están divididas. Para algunas personas si se trata de una celebridad no hay problema, no es más que una fantasía. Para otras -en cambio- cualquier demostración de interés o atracción por un tercero, así sea a través de la pantalla, es una falta de respeto.

¿Son los likes en redes sociales una infidelidad?

Angie Katherine Vargas Daza, psicóloga clínica de Psicotools, aclara que lo que se entiende por fidelidad es relativo a los acuerdos de cada pareja. "Las redes sociales no aumenten la tendencia a ser infiel, pero sí se amplían las posibilidades de intercambiar información que pueda ser interpretada por la pareja como infidelidad. Recordemos que la infidelidad es el incumplimiento de los acuerdos de la pareja, por lo que dependerá de lo que estos entiendan como tal", explica la profesional.

En ese contexto de relacionamiento digital, los límites tradicionales se han redefinido e investigadores como Martin Graff, profesor de psicología en la Universidad de Gales de Sur, Reino Unido, han definido conductas como el micro-engaño, que se refiere a cualquier acto o comportamiento de alguien en una relación que sugiera que hay una tercera persona emocional o físicamente involucrada. En esa categoría podrían clasificar los 'me gusta' o las interacciones con intención de coqueteo.

Por su parte, Alberto Barradas, autor del libro ‘A veces Cupido tiene mala puntería’, tiene una posición que él mismo clasifica como radical. "Poner las relaciones sentimentales a merced de un like es muy triste. Que mi seguridad y mi confianza en mi relación y en mi pareja esté supeditada a un 'me gusta' es triste. Los celos son la expresión del miedo y la inseguridad y mezclar el amor con miedo se parecería más a una relación como la que tienes con tus padres, no con tu pareja", apunta.

El área gris en este sentido es amplia y aunque un like no se traduzca en un encuentro físico, un cruce frecuente o el surgimiento de una interacción más directa debido a esa señal puede tener impacto.

Un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Texas arrojó que el engaño perpetrado "solo" por redes sociales duele tanto como el que se concreta físicamente.

La investigadora Jaclyn Cravens, especialista en Terapia de Matrimonio y Familia, usó datos del sitio Facebookcheating.com para analizar el impacto. Para eso entrevistó a más de 200 parejas y comprobó que el ciberengaño había sido origen de crisis y peleas, aun cuando no hubieran llegado a concretar encuentros físicos.

"Y el impacto emocional para la persona que ha descubierto la infidelidad virtual no es menos grave que el de los actos cometidos físicamente", dijo Cravens.

¿Cómo trabajar en la fidelidad?

Para Vargas, de Psicotools, esto dependerá del nivel de compromiso y lealtad de cada uno de los miembros de una relación.



"Para evitar una infidelidad se requiere mucha consciencia sobre sí mismo, mucha sinceridad con uno mismo, incluso antes que con la pareja, es decir, es importante conocerse como ser humano para identificar en qué momento me siento atraído por otra persona; identificar mis acciones y cómo estas pueden acercarme o no a la posibilidad de ser infiel; identificar cómo me estoy sintiendo con respecto a mi pareja y cómo está mi relación. Prevenir la infidelidad va más en sí mismo que en la relación de pareja", sostiene.

El escritor Barradas concuerda con lo anterior y agrega que es necesario dejar de imponer la fidelidad como una obligación, cuando debería ser una decisión que nace de la honestidad.

"Una promesa no debe ser obligada. Hay que mirarse uno mismo y ser honesto. Conducta pasada predice futura. No es fórmula matemática, pero si hay una tendencia de que eres infiel, ¿por qué vas a prometerlo?", y añade que, "si de alguna forma yo empiezo a sentir y desear cosas, debo tener la honestidad de decírselo a mi pareja, de poder decir conocí a una compañera que me atrajo y quiero conversar contigo sobre eso".

En todo caso, lo primordial, según ambos profesionales, es tener claros los acuerdos de la relación. Si consideran que responder a un mensaje de otra persona con emojis, comentarle o darle likes con frecuencia es coqueteo y genera malestar, deben dejarlo claro y ser honestos al respecto.

El mismo principio aplica para todas las interacciones en el mundo digital que puedan considerarse por alguno de los integrantes de la pareja como una falta a la lealtad.