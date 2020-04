Marian la que cocina: cómo hacer panqueques americanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguramente alguna vez probaron panqueques americanos (también llamados hotcakes), ¿no? Son los típicos de las películas americanas, donde los niños se despiertan de mañana y la mamá o papá los espera con una torre de panqueques, llenos de jarabe de arce y manteca/mantequilla.

Son suaves, aireados, livianos y deliciosos, pero, no siempre salen así. No alcanza con tirar varios ingredientes en un bowl al “tun tun” y listo… Necesitamos, como siempre, una buena receta y seguir el paso a paso para que no queden como una suela de zapato.



Son perfectos para el desayuno y la merienda; podemos acompañarlos con dulce de leche (como me gusta más a mi), jarabe de arce, miel, queso crema, manteca, mermelada, pasta de avellanas, rellenos de jamón y/o queso, etc. ¿Los hacen y me cuentan?



Ingredientes para los hotcakes

1 taza de harina 0000 (o mezcla de harinas sin TACC)

1/4 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio (no omitir, es fundamental para esta receta)

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de azúcar (blanco, rubio, de coco, Splenda)

3/4 taza de leche tibia (necesitamos que esté tibia, para que se corte con el ácido del jugo de limón o vinagre)

1 cucharada de jugo de limón o vinagre

1 huevo grande a temperatura ambiente

2 cucharadas (30grs) de manteca derretida



** Si en donde viven, consiguen BUTTERMILK, entonces usenlo directamente (misma cantidad: 3/4 taza) y omitan el paso de mezclar la leche con jugo limón o vinagre.



Paso a paso: cómo hacer panqueques americanos

En un bowl chico colocar la leche tibia y el vinagre o jugo de limón, revolver y dejar reposar unos minutos. Van a notar como se corta. Está perfecto así.



Usen toda esa mezcla así cortada. Esta mezcla se hace para imitar lo que en inglés se llama buttermilk, y le aporta a las preparaciones mucha humedad.



No salteen este paso que es importante para lograr la textura y sabor característico.



En otro bowl cernir harina, bicarbonato, polvo de hornear, azúcar y sal. Mezclar y reservar.



En el bowl de la leche con limón, agregar el huevo y la manteca derretida y mezclar bien (si la leche y huevo no están a temperatura ambiente, la manteca derretida se va a solidificar y no es lo que queremos). Agregar la mezcla húmeda a la seca y revolver apenas hasta incorporar (no batir ni sobre mezclar).



Calentar una sartén a fuego medio y luego que calentó, enmantecar o aceitar (si ponen la manteca o aceite al principio, esta se quema).



Cuando esté caliente nuevamente, colocar una cucharada bien llena de la preparación (sin esparcir ya que queremos panqueques gorditos). Cocinar un par de minutos a fuego bajo.



Cuando vean burbujitas en la superficie es cuando tienen que darlos vuelta (antes de esto, no los toquen ni apuren porque se pueden aplastar). Dar vuelta y cocinar un par de minutos más. Pasar a una fuente y seguir hasta terminar la masa. ¡Listo! ¡A comer con lo que más les guste!



Para la salsa de dulce de leche, calienten dulce de leche con un chorro de leche en el microondas (o pueden hacerlo en una ollita), revuelvan y listo.