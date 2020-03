Marian la que cocina: Leche condensada casera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Que delicia que les traigo hoy! Vengo con la receta de Leche condensada casera. Con la que se elaboran muchos dulces.

Muchos pensarán que llegué tardísimo y que ya existe hace mil años, pero bueno! Al fin la hice y es más, preparé un par de recetas con ella para comprobar que SI funciona tal cual la de lata! Eso fue lo que más me gustó (admito que hace bastante tiempo me habían pasado una receta y no di mucha bola, pensé que como la de lata no podía quedar).

La semana pasada veo un video de @paulinacocina mostrando como hacerla y bueno, me tentó y tuve que probar de nuevo. Acá va receta adaptada de la de ella y en historias les muestro el paso a paso detallado y algunas cositas más. Y no me pregunten si pueden cambiar los ingredientes por otros o sacar o poner, porque no aseguro éxito.

Ingredientes (para 400gs o sea, el equivalente a 1 lata):

- 1 1/2 taza de LECHE EN POLVO (pueden usar entera o descremada pero prefiero entera).

- 1 taza de azúcar.

- 1/2 taza (aprox) de agua hirviendo.

- 1/2 cucharadita de vainilla.

- 25 gr de manteca sin sal a temp ambiente.

- Pizca de sal.

Paso a paso

- Colocar el azúcar, sal, manteca, agua y vainilla en un bowl apto microondas o en una ollita.

- Revolver bien para disolver azúcar y derretir manteca. Noté que es necesario calentar unos segundos en micro o a fuego bajo esta preparación para que esto ocurra (en la receta original sólo pedía mezclar bien).

- Agregar leche en polvo, revolver y luego mixar bien con un mixer si tienen y sino en la licuadora, hasta que esté bien suave y sin grumos.

- Pueden notar que queda muy espeso, agreguen entonces un chorrito más de agua hasta llegar a la consistencia deseada.

- Colocar en frasquito de vidrio o tupper, dejar enfriar tapada a temp ambiente y llevar a la heladera por hasta 1 semana.

- Usar de la misma manera que usarían la de lata!