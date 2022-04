Marian la que cocina: Galletitas o alfajores de Pascuas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Nueva receta para hacer esta semana de Pascuas! Galletitas que pueden convertir en alfajores, delis, fáciles y lindos!

Hace años publiqué en mi blog mi receta favorita de galletitas de manteca y lo sigue siendo. Es muy versátil: con ella hago galletitas, alfajores, pinitos, cookie cakes, etc.

Pueden usar sólo esencia de vainilla o saborizar con ralladura de limón o naranja o en este caso yo agregué esencia de almendras que me encanta!

Las corté con forma de huevito (ver stories para ver con que las corte y estampé!) y rellené con dulce de leche para hacer alfajores.



Ingredientes (para unos 20-24 alfajores o 40 galletitas):

- 150 gs de manteca/mantequilla sin sal, a temperatura ambiente.

- 1 taza de azúcar.

- 1 huevo.

- 1 cucharadita de vainilla.

- 1/2 cucharadita de esencia de almendras/rall de limón o naranja. 2 1/2 tazas de harina.

- 1/2 cucharadita de polvo de hornear. Pizca de sal.

Procedimiento:

- Batir la manteca junto con el azúcar unos minutos hasta blanquear.

- Agregar huevo y vainilla (y extracto o ralladura) y batir unos minutos.

- Agregar harina y polvo de hornear y batir APENAS hasta unir (no sobre batir!).

- Si las van a colorear como yo: si las hacen todas del mismo color, agreguen colorante al agregar los huevos y batir hasta que quede un color homogéneo y luego seguir como dice la receta.

- Como yo quería teñir de diferentes colores, una vez hecha la masa, la dividí en 4 partes y a cada parte le agregué un poco de colorante. Batí cada parte unos segundos hasta que el color quedo bien mezclado.

- Hacer disco/discos chatos y llevar a la heladera por mínimo 3 horas. No salteen este paso. Es clave para que las galletitas no pierdan forma al ir al horno.

- Precalentar horno a 170C.

- Estirar la masa en superficie apenas enharinada y estirar de 1/2 cm de espesor. Cuanto más fría esta la masa, más fácil es estirar y menos harina tendrán que usar (mucha harina = galletas duras).

- Cortar con cortante y colocar en placa con papel manteca o silicona.

- Hornear 10 -12 minutos hasta apenas doraditas.

- Enfriar y rellenar con dulce de leche.