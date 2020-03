Marian la que cocina y cuatro recetas saludables para llevar como merienda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Comenzó el año lectivo y con el inicio de las clases, también la preparación de las meriendas. Compartimos cuatro recetas tan ricas y fáciles de hacer que llevan el sello de Mariana López Brito o “Marian la que cocina”.

Se viene el fin de semana y la familia puede marchar rumbo a la cocina y poner manos a la obra.

Torta simple de vainilla

Ingredientes:

Para la torta:

3/4 taza aceite (maíz o girasol o canola o coco)

1 taza leche (cualquier tipo de leche: vaca, soja, almendras, coco, etcétera)

4 huevos grandes

1 taza y media azúcar (blanca o rubio)

1 cucharadita vainilla

2 tazas y media de harina

2 cucharaditas y media de royal



Para el baño (glacé):

2 tazas de azúcar impalpable

2-3 cucharadas de leche (jugo de limón si la quieren menos dulce)

1/2 cucharadita de vainilla

Colorante del color que quieran (opcional)



Procedimiento:

Precalentar el horno a 160 – 170°C. Enmantecar (o aceitar) bien y enharinar la asadera. Colocar los huevos en un bowl y batir. Agregar el azúcar y batir hasta que esté bien incorporado. Agregar la harina, el polvo de hornear, el aceite, la leche y la vainilla; batir bien hasta que no queden grumos y la masa esté suave y cremosa (no sobrebatir). Colocar dentro del molde enmantecado y llevar al horno por aproximadamente 40 minutos (depende de qué molde usaron) o hasta que al pinchar con un palito, éste salga limpio. Dejar enfriar completamente, pasar con mucho cuidado un cuchillo por el borde del molde para despegar. Desmoldar. Para el baño de glacé: mezclar el azúcar impalpable (cernida para que no queden grumos), la vainilla y la leche o jugo de limón (ir agregando de a poco hasta que logren una consistencia cremosa y no muy líquida). Agregar el colorante y mezclar bien. Esparcir sobre la torta ya fría y decorar como más les guste.

Barritas de cereales

Ingredientes (para 45 barritas, dependiendo del tamaño que las corten):

6 tazas o 400 gramos de avena laminada instantánea

1 taza de coco rallado

1 pizca de sal

1/2 taza de aceite de maíz o girasol

1 pizca de canela (opcional)

1 taza y media de almendras o nueces picadas

1 taza de miel

3/4 tazas de azúcar rubio

1 cucharadita de vainilla



Procedimiento:

Precalentar el horno a 160°C. Forrar una asadera grande con papel de aluminio. Colocar en un bowl la avena, el coco rallado y la sal; mezclar bien. Agregar el aceite y mezclar bien. Disponer la mezcla en una asadera y llevarla unos 15-20 minutos al horno, revolviendo un par de veces en el medio. Cuando quede apenas doradito, retirar del horno. Colocar en una olla pequeña la miel con el azúcar rubio y llevar a fuego bajo, revolver hasta que se disuelva el azúcar. Apagar el fuego y agregar la vainilla y la canela. Colocar la preparación de avena y coco en un bowl grande (dejar el papel de aluminio en la asadera), agregar nueces o almendras o cualquier otro fruto seco. Sumar la mezcla caliente de azúcar y miel y revolver bien rápido. Lo importante es no dejar enfriar la miel con azúcar si no es imposible de unir.

Cuando la mezcla está bien homogénea, se coloca en la asadera con el papel de aluminio y se aprieta bien. Cuanto más apretada esté, menos riesgo de desgranarse o romperse al cortar.

Hornear por 20 minutos (fuego bajo) hasta que esté doradita. Retirar y dejar enfriar unos 15 minutos (no más) y cortar con cuchilla de la forma que se quiera. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

Galletitas de avena

Ingredientes:

200 gramos de manteca a temperatura ambiente (no puede estar fría porque no se integra bien con los demás ingredientes)

2 tazas de azúcar negro, rubia (mascabo o de coco)

2 cucharaditas de vainilla

2 huevos grandes

1 taza y media de harina

1/2 cucharadita sal (no omitan este ingrediente que es muy importante para balancear los sabores)

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio (también se puede emplear 1 cucharadita de polvo de hornear, pero intenten usar bicarbonato si pueden)

3 tazas de avena tradicional

1 taza de pasas de uva (opcional)



Procedimiento:

Precalentar horno a 170°C (medio). Colocar la manteca en el bowl de una batidora y batir hasta que esté bien cremosa. Agregar el azúcar y batir hasta que esté todo bien incorporado. Sumar la vainilla y los huevos, de uno en uno y batir luego de cada adición. Colocar la harina, sal y bicarbonato en un bowl, mezclar y agregar en dos veces a la mezcla de manteca y azúcar y batir apenas hasta que esté todo integrado. Por último sumar la avena y mezclar hasta incorporar (¡no sobre batir!). Enmantecar una asadera (o usar silicona para hornear o un papel manteca enmantecado). Colocar las galletitas de a cucharaditas sobre la asadera, dejando bastante separación (crecen mucho). Hornear por aproximadamente por 12- 13 minutos o hasta que estén doraditas. Para dejarlas bien crocantes y duritas, pueden dejarse unos minutos más (no las apuren con un horno fuerte, tienen que darle tiempo a la avena para que se cocine, si no quedará cruda y gomosa) Dejar enfriar y luego retirar de la asadera (si las sacan calientes se quiebran). Las galletitas duran unos 5 – 6 días dentro de un recipiente hermético o puede congelarse la masa cruda y hornear o bien hornearse y llevarse al freezer ya prontas.

Carrot cake

Ingredientes:

Para la torta:

4 huevos

1 taza de azúcar blanco

1 taza de azúcar rubio

1 taza de aceite de maíz o girasol

1 cucharadita de vainilla

2 tazas de harina

1/2 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de canela

1 pizca de nuez moscada

3 tazas de zanahoria rallada (aproximadamente 3 o 4 zanahorias medianas)

1 taza de nueces tostadas y picadas (opcional)

Para el baño:

50 gramos de manteca blanda (no derretida)

1/2 paquete de queso Philadelphia a temperatura ambiente

2 tazas de azúcar impalpable (cernida)

1 cucharadita de vainilla



Procedimiento:

Para la torta:

Precalentar el horno a 160 – 170°. Enmantecar y enharinar un molde circular de aproximadamente 22- 24 centímetros de diámetro. En el bowl de la batidora colocar los huevos y batir unos minutos hasta que estén espumosos. Agregar de a poco el azúcar (rubia y blanco) y batir unos minutos más. Añadir la vainilla y el aceite en forma de hilo y seguir batiendo hasta incorporar. Cernir la harina, sal, polvo de hornear, canela y nuez moscada y sumarlos a la mezcla de huevos, azúcar y aceite. Revolver suavemente (para no sacar el aire) hasta que la mezcla esté homogénea. Por último agregar la zanahoria rallada y mezclar hasta apenas incorporar. Colocar en el molde y llevar al horno por aproximadamente 50 minutos o hasta que al introducir un palillo, éste salga seco. Dejar enfriar, pasar un cuchillo a lo largo del borde y desmoldar con cuidado.

Para el baño:

Batir la manteca blanda, agregar el queso, la vainilla y el azúcar impalpable hasta que esté bien liso y homogéneo. Esparcir por encima de la torta con una cuchara o espátula y listo.

*La carrot cake y la torta de vainilla pueden elaborarse sin azúcar, basta cambiar este ingrediente por endulzante (la equivalencia depende de la marca elegida).