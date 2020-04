Marian la que cocina: cuatro recetas para hacer pan casero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para desayunar, merendar o para acompañar el almuerzo o la cena: el pan es un muy rico alimento que, además, es sencillo de hacer.

Mariana López Brito nos deja cuatro recetas para hacer pan casero para todos los gustos: con semillas, con cerveza y también con ajos asados.

Pan de maíz (sin harina y supersano)

Pan de maíz. Foto: Archivo EME

Ingredientes:

2 tazas de polenta (harina de maíz)

1/3 taza de maicena o almidón de maíz

2 huevos grandes (o 3 chicos)

2 1/2 tazas de leche de soja natural (o leche de vaca) a temperatura ambiente

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de bicarbonato de sodio (si no tienen, duplicar la cantidad de polvo de hornear)

1 cucharadita de polvo de hornear

1/3 taza jarabe de agave (o 1/4 taza de miel) (*Si lo quieren usar para hacer sándwiches y prefieren que no tenga sabor “dulzón”, pueden omitir este ingrediente)

1/3 taza de aceite de coco derretido (o aceite de maíz o de canola)



Preparación:

Precalentar el horno a 160 – 170°C. Aceitar una budinera o fuente para horno (yo usé una pyrex de aprox. 30 x 20 cm).



En el bowl de una procesadora, colocar la polenta y procesar unos minutos hasta que quede más fina.



Agregar la maicena, la sal, el bicarbonato y el polvo de hornear

Procesar hasta mezclar bien.



Agregar los huevos, el jarabe de agave y el aceite de coco y la leche de soja o almendras (o leche de vaca). Procesar hasta que la mezcla esté homogénea. (Si no tienen procesadora, no se preocupen, hagan los mismos pasos pero dentro de un bowl grande y revolviendo bien, si tienen batidor de alambre, mejor, para así poder deshacer cualquier grumo que pueda quedar). Si usan leche de vaca, hacer toda la mezcla a mano y sin batir demasiado.



Volcar en el molde previamente aceitado y llevar al horno por aprox. 25 – 30 minutos o hasta que al pinchar con un palito, éste salga limpio.



El tiempo de horno también va a depender del tipo de molde que usen: para una budinera va a demorar más que en una fuente tipo pyrex.



Dejar enfriar y cortar.



Pan de nuez

Pan de nuez. Foto: Pixabay

Ingredientes:

1 huevo apenas batido.

3 cucharadas de manteca derretida.

1 y 3/4 taza de leche (ideal entera así queda mas tierno), apenas tibia.

3 tazas de harina 0000.

4 cucharaditas de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de sal.

1 taza de nueces picadas chiquitas (yo le pongo nueces pecan porque me parecen las más ricas pero pueden usar cualquiera).

3/4 tazas de azúcar.



Preparación:

Precalentar el horno a 170ºC. Enmantecar y enharinar una budinera de aproximadamente 25x10cm.



Mezclar harina, polvo de hornear, sal, azúcar y nueces picadas. Entibiar apenas la leche y mezclarle la manteca derretida (entibiamos la leche porque si la sacan directo de la heladera y le ponen la manteca derretida, ésta última se va a solidificar al tomar contacto y van a quedar pedacitos de manteca sin deshacerse en la mezcla).



Agregar el huevo apenas batido y la mezcla de leche y manteca a la harina. Mezclar hasta apenas unir (no sobremezclar ni amasar).



Volcar dentro del molde y llevar al horno por unos 45 minutos aproximadamente o hasta que si lo pinchan, el palito sale seco (por favor no pinchen 20 veces cual muñeco vudú; recién después de los 35-40 minutos puede llegar a estar hecho). Sacar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.



Pan de queso y cerveza

Pan de queso y cerveza. Foto: Archivo Eme

Ingredientes:

3 tazas de harina (yo usé 000)

1 taza de queso cheddar rallado (u otro sabroso)

2 cucharadas para espolvorear antes de hornear

330 ml de cerveza (yo usé negra)

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite



Preparación:

Precalentar horno a 170°C.



En un bowl grande mezclar la harina, ajo en polvo, sal, azúcar, polvo de hornear. Mezclar bien y agregar el queso rallado y mezclar



Hacer un hueco en el centro y agregar el aceite y la cerveza, de a poco. Mezclar hasta que estén todos los ingredientes bien unidos (no sobremezclar).



Espolvorear las dos cucharadas extra de queso por encima.



Por último, hornear por aproximadamente 40 minutos o hasta que si lo pinchan, el palito salga seco.



Pan de semillas

Pan de semillas. Foto: Marian la que cocina

Rinde para un pan grande de aproximadamente 18 rodajas de 1 – 1,5 cm:



Ingredientes:

100 grs de semillas de lino (dorado o marrón)

100 grs de semillas de sésamo

100 grs de trigo sarraceno (o harina de soba)

200 grs de harina de almendras

50 grs de semillas de chía

50 ml de aceite de oliva

400 ml de leche (puede ser cualquier leche: vaca, soja, almendras, etc)

8 claras de huevo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio (les cuento que también usé polvo de hornear en vez de bicarbonato, y salió perfecto)

1 cucharadita colmada de sal.

Almendras laminadas/semillas de calabaza o la que quieran (para decorar)

OPCIONAL: pueden endulzar el pan con un par de cucharadas de miel, jarabe de agave, azúcar mascabo o endulzante.



Preparación:

Precalentar horno a 180C y preparar una budinera o molde para pan, de aprox 25-28 cm de largo (tengan en cuenta que sale un pan grandecito). Aceitar y forrar el molde con papel manteca.



Colocar en la jarra de una licuadora o procesadora (o si tienen, en el recipiente que viene con el mixer que es como una miniprocesadora): el trigo sarraceno y licuar (o procesar) hasta que quede polvo.



Agregar sésamo, lino y chía y procesar hasta que quede polvo.



Pasar a un bowl grande y agregar la harina de almendras, la sal y el bicarbonato y mezclar bien. Reservar.



Colocar las claras en el bowl de la batidora y batir hasta que estén a punto nieve (cuidado de no pasarse al batir, que si lo hacen, las claras quedan como “cortadas” y luego no se pueden incorporar bien a la preparación).



Mezclar apenas la leche con el aceite de oliva con una cuchara. Agregar a los secos y mezclar bien (no se demoren en este paso ya que si lo dejan reposar, los secos absorben mucho el líquido y les va a quedar un mezcla demasiado espesa)!



Agregar las claras batidas en 3 partes. Primero una parte e incorporan bien. Van a notar que la mezcla de semillas con leche y aceite queda bastante espesa, por lo que la primer tanda de claras les va a costar un poquito incorporar.



Agregar la 2da tanda de claras y mezclar suavemente y con movimientos envolventes. Traten de no sacarle el aire a las claras!



Agregar la 3era tanta de claras batidas e incorporar.



Una vez que tengan la mezcla homogénea y lisa, pasar al molde ya aceitado y forrado con papel manteca. Alisar la superficie y espolvorear con las semillas que hayan elegido y si quieren con unos granitos extra de sal.



Colocar en el horno y hornear 15 minutos a 180C. Luego bajar la temperatura del horno a 150-160C y seguir horneando por unos 30 minutos más. En total aprox 45 minutos (NO ABRIR EL HORNO durante el horneado, por lo menos hasta que haya pasado una media hora, sino se les van a bajar las claras!). El tiempo de horneado va a depender mucho de su horno! Así que vigilen ese pan! Si tienen que dejarlo más rato, háganlo… y ojo con poner el horno muy fuerte porque se les puede quemar fácilmente por fuera y quedar crudo en el centro.



Una vez que lo pinchan con un palito y éste sale limpio, sacar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente.



Desmoldar y cortar en rodajas de aprox. 1 cm de espesor.



IMPORTANTE: no es un pan que dure mucho a temperatura ambiente, por lo que recomiendo guardarlo ya cortado en rodajas y dentro del freezer, y para comer lo único que hacen es tostar las rodajas en la tostadora antes de comer.