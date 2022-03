Mantenimiento preventivo del auto: ¿qué cuidados tenés para alargar su vida útil?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mantenimiento preventivo de tu vehículo puede alargar su vida, reducir las averías y evitar gastos imprevistos.

Eso me lleva a pensar: ¿qué medidas de mantenimiento realizan en sus autos?

En esta nota comparto una pequeña lista de los que aplican mis conocidos por si sirve de guía.

1- Desgaste prematuro del embrague

En los autos con caja de cambios manual tendemos a dejar el pie sobre el embrague, esto supone una ligera, pero continua presión transmitida al embrague y más en concreto al disco de embrague.



¿Cómo evitarlo? Este es el más sencillo de todos, reposando el pie en el espacio destinado para ello.

2- Impurezas que dañan el motor

Debemos mantener el circuito de lubricación en buen estado, pero incluso así, a veces se generan impurezas que pueden provocar el desgaste prematuro del motor.



¿Cómo evitarlo? Existen productos altamente especializados para la limpieza interna del motor que eliminan los depósitos de los pasos de aceite, los cojinetes, la zona de los segmentos de los pistones, reducen los ruidos del motor y el consumo de aceite

3- Una mala refrigeración

El circuito de refrigeración regula la temperatura del motor. Sin esta operación, la temperatura subiría sin control ocasionando graves averías, llegando incluso a la rotura del motor. ¡Nunca utilices agua para rellenar el circuito!



¿Cómo evitarlo? Empleando anticongelantes que cumplan las normativas del fabricante y realizando una limpieza del circuito de refrigeración cada 60.000 km. Aunque se trata de un circuito presurizado, con el tiempo los componentes pueden perder propiedades. Existen aditivos que ayuda a limpiar y eliminar restos y óxido.

4- El problema de los frenos no solo está en los discos

El líquido de frenos es el gran olvidado en las reparaciones, casi siempre únicamente pensamos en las pastillas y los discos, si no se revisa puede provocar que el sistema de frenos se oxide.



¿Cómo evitarlo? Hay que cambiar el líquido de frenos cada 2 años o 60.000 km, es importantísimo usar solamente aquellos que cumplan con la normativa exigida por cada fabricante.