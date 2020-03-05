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El País Eme Lifestyle

Los dos abrigos que el príncipe Carlos usa desde hace 35 años

05/03/2020, 20:03
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Carlos durante el servicio de Navidad en Sandringham 2018. Foto: Reuters

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Un repaso por las imágenes del príncipe Carlos tomadas en las últimas tres décadas revelan que usa principalmente dos abrigos.

El príncipe de Gales, Carlos (71) hijo de, Isabel II, la reina más longeva de la historia del Reino Unido, tiene dinero, bienes y rango para tener el mejor guardarropas del país. Sin embargo, fiel a su compromiso con el medio ambiente, es un ejemplo de austeridad y upcycling: desde 1985 utiliza los mismos dos abrigos de invierno en sus compromisos.

Según informó S Moda, su prenda más famosa es un abrigo de tweed diseñado por la sastrería Anderson & Sheppard, que fue confeccionada en 1985 por el sastre Dennis Hallberry. Con ese tapado fue fotografiado desde ese año. Empezó a usarlo mientras aún estaba casado con Diana y lo luce hasta el día de hoy.

A principios de los 2000, el príncipe incorporó un nuevo abrigo: un saco abotonado en color camel elaborado por el sastre Steven Hitchcock.

Según Hitchcock, el heredero prefiere el abrigo de tweed para el campo, el camel para viajes fuera de Londres y el negro para la ciudad. “Su majestad está muy interesado en cómo se hace cada pieza y no le gusta tirar cosas, prefiere que las remendemos una y otra vez”, indicó Hitchcock en una entrevista con el Telegraph.

Mientras las celebridades dan que hablar por reusar trajes y vestidos, el príncipe británico ha estado haciéndolo por más de tres décadas. Mirá algunos ejemplos:

2018. Foto: Archivo
2018. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
2018. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
2015. Foto: Archivo
2012. Foto: Archivo
2012. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
2009. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
2008. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
2006. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
1999. Foto: Archivo
El príncipe Carlos y sus dos abrigos. Foto: Archivo
1985. Foto: Archivo

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