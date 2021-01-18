Los conflictos familiares que comienzan a afectar al príncipe Harry y Meghan Markle

Realeza

Según dos fuentes muy cercanas a la pareja, Meghan y Harry, se encuentran fuertemente afectados por las tensiones alrededor de sus familias

la nación / gda

En los últimos meses, Meghan Markle y el príncipe Harry debieron afrontar difíciles desafíos. Por un lado, el llamado Megxit, implicó algunos roces con la familia real. Además, la pareja protagonizó algunos enfrentamientos con la prensa que derivaron en conflictos judiciales. En medio de este clima de tensión, ahora se supo cómo los afectó a nivel personal esta serie de altercados.

Meghan y Harry lograron instalarse en Estados Unidos durante 2020. Aunque la paz ahora parece reinar en la pareja, un periodista que sigue de cerca su actividad aseguró que los problemas de la familia real británica dejaron profundas huellas en los duques de Sussex. Tom Bradby, el presentador de noticias que conoce al príncipe Harry desde la adolescencia y que filmó el documental de su gira por África en 2019 contó que Harry está “desconsolado” por su ruptura con la corona.

Según Bradby, el año pasado fue muy difícil para Harry y todavía existen “muchos sentimientos heridos por todas las partes”. Si bien para el periodista esto no implica ningún tipo de arrepentimiento sobre su decisión, la experiencia de Harry abriéndose su propio camino, afirma, fue dolorosa.

“Creo que Harry está desconsolado por la situación con su familia, que claramente no es la ideal y ha sido un año muy difícil para todos”, sostuvo a la prensa británica. “Hasta cierto punto, me sentí un poco atrapado en medio de todos ellos con ese documental en África. Era una posición muy incómoda para mí y esa es, en cierto modo, la razón por la que siempre soy reacio a decir nada más, porque no quiero empeorar nada ni interponerme en nada”, añadió.

Luego, Bradby hizo un resumen de la situación actual de Meghan y Harry. “Creo que en realidad son bastante felices, pero que luchan por su posición en la vida, como creo que todos lo hacen. Creo que al príncipe William tampoco le está resultando fácil”, sumó.

También una persona muy cercana a Markle contó cómo le afectó a ella toda la situación. Es que, además de lidiar con las consecuencias del Megxit, la hermana paterna de Meghan, Samantha Markle, está próxima a lanzar su libro “El diario de la hermana de la princesa arrogante, parte 1?, que promete generar una gran polémica en torno a la figura de la esposa del príncipe Harry.

Según la fuente que permanece anónima, Meghan “tiene el estómago revuelto” por la expectativa que genera el libro. Según afirmó la propia Samantha en diálogo con la prensa británica, hay pasajes del libro en los que “la realidad supera a la ficción”.