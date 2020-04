Lore nutri: Pan de banana saludable y la defensa a una fruta demonizada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Decidí dedicarle esta nota a la fruta más discriminada del universo: la banana. Que engorda, que cae pesada que no la puedo comer si soy diabético. Me declaro defensora de la banana.

¿Por qué? Una banana petit esas de 100 gramos nos aportan aproximadamente 110 y carbohidratos, fibra , <1 gr proteínas, potasio, magnesio, triptofano.



Gracias al potasio es buena aliada para evitar calambres, quizás su beneficio más famoso. Además, aporta fibra, eso nos permite no sentir hambre por un tiempo luego de comerla. Es ideal para colaciones y cortar periodos largos sin comer. Por otro lado, el triptófano que nombré, ayuda a liberar serotonina (estimulante del buen humor) .



Esta fruta es una gran aliada para los deportistas fuente de minerales y energía, mientras que es versátil y puede consumirse sola, licuados, postres, smoothies, panes, cookies y pancakes.



Cuando están pasaditas sirven para darle dulce a nuestras preparaciones sin caer en agregados de azúcar refinado.



La moraleja: no miremos a los alimentos únicamente por su aporte calórico. Siempre les digo que seamos consumidores inteligentes. Si termino de almorzar obviamente que la banana no va a ir de postre porque son calorías extras, pero dentro de 3 horas como colación sí. No será lo mismo una banana de 100 grs a las “mama banana” que acostumbramos a ver en el super.



Sé que en otoño e invierno cuesta un poquito más incorporar la fruta. No en vano es uno de los principales hábitos a mejorar. Cuando empieza el frio es importante buscar otras estrategias para sumarla. Agregarla en preparaciones es una buena estrategia.

Por eso les dejo este Pan de banana nutrifriendly ideal para las meriendas en casa y para hacer entre todos.

Receta pan de banana

Ingredientes:

200 g Harina integral superfina

2 cdtas polvo de hornear

1/2 cdta Bicarbonato

1 cdta extracto de vainilla

1 pizca sal

½ taza azúcar mascabo o común

½ taza aceite de girasol

2 huevos

½ taza leche

3 bananas

100 g nueces (opcional)



Preparación:

Batir los ingredientes líquidos y agregar las bananas pisadas con tenedor.

Incorporar los ingredientes secos a los líquidos, en tres tiempos, integrando cada vez.

Incorporar las nueces picadas pasadas por harina. Colocar en budinera forrada con papel manteca, en horno precalentado a 180 grados una hora, o hasta que al pinchar con cuchillo salga seco.

Podes conservar con film y puede ir al freezer.