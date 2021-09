Lectora de labios descubrió comentario picante de Kate Middeton sobre el príncipe William

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el año 2006, Kate Middleton asistió con sus padres a la graduación del príncipe William de la academia militar de Sandhurst. Revisando videos de esa época, una lectora de labios profesional asegura que la ahora duquesa pronunció unas palabras "subidas de tono" sobre quien ahora es su esposo.

Middleton, de 39 años, había estado saliendo con el príncipe, de 38, desde que estudiaron juntos en la Universidad de Saint John, pero no fue hasta su aparición en la graduación de Sandhurst que comenzaron a circular los rumores de compromiso.

El duque de Cambridge se vistió con su uniforme militar aquel día de diciembre de 2006 y se decía que Kate, su novia en ese momento, era su gran admiradora. Asistió a la ceremonia junto con sus padres Carole y Michael Middleton y se unió a la familia real que celebró el gran día de William.

Según los espectadores, la futura duquesa parecía una royal en potencia perfecta: asistió con un abrigo rojo, botas negras y un sombrero a juego. Pero a pesar de su apariencia elegante, una lectora de labios reveló que estaba murmurando comentarios picantes sobre su pareja mientras se desarrollaba el evento de la Real Fuerza Aérea británica.

Citada en el documental Royal Wives, la mujer contó que Kate se refirió a la apariencia de William. Según la experta, dijo: “Lo amo en uniforme, es tan, tan sexy”. Se desconoce a quién dirigía sus palabras, pero para muchos especialistas en realeza, ese día fue decisivo para la joven pareja.



La periodista Rebecca English reveló, en el documental de Channel 5 William & Kate: Too Good To Be True, que ella y otros colegas que estaban allí supieron en ese instante que Middleton formaría parte de la familia real. “No esperábamos que Kate y su familia aparecieran. Estábamos varios periodistas y fotógrafos en el stand de prensa cuando, de pronto, vimos que Kate, su madre y su padre eran llevados a la primera fila de asientos. Recuerdo que miré a la persona que estaba a mi lado y le dije que ya estaba, que era un hecho: ‘Esta mujer va a ser nuestra futura reina’”.



A partir de este momento en 2006, las especulaciones sobre el compromiso comenzaron a extenderse, pero los tortolitos tomaron a la nación por sorpresa cuando se separaron unos meses después, a principios de 2007. Afortunadamente, la ruptura de William y Kate no duró mucho, ya que volvieron a estar juntos en 2008. Solo dos años después, la pareja anunció su boda en noviembre de 2010 y se casaron en mayo de 2011.