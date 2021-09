Lecciones que nos da Iris Apfel, la influencer de 100 años a la que todo el mundo aplaude

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Iris Apfel creció en Nueva York y según relatan su abuela la dejaba jugar con trozos de tela. “Abrí una bolsa y luego otra, y lo que vi me hizo estallar los ojos: un montón gigantesco de pequeños restos de tela en todo tipo de colores y patrones, había de todo tipo, de todas las formas y tamaños”, relató en su libro "Iris Apfel: Accidental Icon”.

Se casó con Carl Apfel y en conjunto se dedicaron al mundo del interiorismo. Ambos crearon la marca Old World Weavers y se convirtieron en exitosos decoradores de interiores llegando a asesorar a presidentes estadounidenses.

En 2005 saltó a la fama cuando el Museo Metropolitano de Arte montó una exposición que celebraba su capacidad para transformarse en una criatura de otro mundo a través de la ropa y los accesorios. “Rara Avis” fue un éxito, y desde ahí las revistas y marcas de moda han puesto sus ojos en ella, tanto que Iris Apfel ha formado parte de campañas para firmas como &Other Stories y M·A·C.

Hoy es una de las socialités neoyorkinas más reconocidas, con un estilo inconfundible en el que combina colores estridentes, telas, texturas, joyas XL y sus icónicas gafas de pasta.

Jamás terminaríamos de hablar de las lecciones de moda, estilo y vida que Apfel le ha aportado al mundo, pero en esta nota repasamos apenas cinco de ellas:

1. El estilo no se trata de gastar mucho dinero



“El estilo no se trata de llevar ropa cara. Puedes tener todo tipo de dinero y no tener estilo en absoluto. Puedes vestirte con ropa de alta costura, lucir zapatos de diez mil dólares y ponerte accesorios de lujo, y al final verte como un árbol de Navidad”, escribe en su libro. “No es lo que usás, sino cómo lo usás”.

2. Para mantenerse joven, hay que pensar joven



“Si quieres mantenerte joven, tienes que pensar joven. Conservar la capacidad de asombro, el sentido del humor y la curiosidad, estos son mis básicos. Todo esto te mantiene joven, como un niño, abierto a nuevas personas y cosas, lista para otra aventura”.

3. Es mejor estar feliz que bien vestido



“Cuando me levanto por la mañana, algunos días me siento de cierta manera, algunos días de otra. Diré que vivo según los diez mandamientos, pero vivir y dejar vivir es mi lema; no juzgo a nadie. Siempre he creído que es mejor estar feliz que bien vestido. Sigo mis instintos, no hago las cosas intelectualmente”, declaró en una entrevista para Another, en 2015.

4. Sé una persona práctica



“Soy una persona práctica. La mayoría de la gente de la industria de la moda, vive en las nubes y está llena de pretensiones y estereotipos de un camino ya marcado. Yo soy un ser humano, me gusta ser inteligente y práctica. Creo en el sentido común y, a medida que envejezco, veo que el sentido común no es tan común. Tienes que improvisar; cada día es diferente y tu estilo también debe serlo”.

5. Puedes ser lo que quieras, incluso una muñeca Barbie



Iris Apfel sabe que el cielo es el límite y no sólo en cuestión de creatividad y moda; la diseñadora jamás ha permitido que nada la detenga y ha sido reconocida en varias industrias, como muestra en 2018 Mattel lanzó una muñeca Barbie en su honor y con su sello de estilo inconfundible. Para la neoyorkina más querida, podés ser todo lo que quieras —y más— en esta vida.