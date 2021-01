Qué le deparan los astros a la realeza: un cumpleaños clave y el futuro de los Sussex

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El año que pasó fue catastrófico para toda la humanidad y también lo fue incluso para la realeza británica, que no solo que tuvo que aislarse y suspender gran parte de sus numerosos eventos, sino que también debió lidiar con la salida del príncipe Harry y de Meghan Markle como miembros estables del staff real.

Además, la reina y el duque de Edimburgo tuvieron que pasarse casi todo el año aislados en Windsor mientras estallaban los rumores de la distancia y enemistad entre sus nietos William y Harry. Por otro lado, el príncipe Carlos esperó el paso al costado de su madre para ascender al trono pero, por lo visto, la legendaria Isabel parece querer dejar todo en manos de la naturaleza.

La revista ¡Hola! en su edición británica consultó con una especialista en astrología para enterarse de qué podría sucederle a la monarquía británica en 2021 después de un fatídico 2020.

La reina Isabel II



Atención que aquí, la astróloga Debbie Frank se pone seria y asegura que la posición de la Luna de la monarca se ubica opuesta a Saturno y que eso indicaría un gran punto de referencia en su reinado. Lo cierto es que el único evento cúlmine que le espera a su larga estadía en el trono es abandonarlo y pasar sus responsabilidades a la realeza más joven. Cuando en abril Isabel cumpla 95 años es posible que haga un gran festejo si la pandemia lo permite y que anuncie una noticia trascendente.

El príncipe Carlos



Regido en 2021 bajo la energía de Neptuno, que es el planeta del caos, la incertidumbre y la inquietud continúan para Carlos en forma de esperanza inocua: no conoce las intenciones de su madre sobre cederle el trono a él o directamente a William. El príncipe de Gales sentirá que no puede lograr el éxito en sus planes mejor trazados y que no alcanza en convertirse en el intermediario entre los problemas que separan a sus hijos.

El príncipe William



Cercano a sus cuarenta años, los privilegios de ser el heredero al trono no lo eximen de la crisis astrológica de la mediana edad que forma parte de la condición humana. Será un año en el que el padre de familia reevaluará su lugar en el mundo y los valores que le importan para desechar todo aquello no relevante. Será un buen año debido a que William estará más sensible con sus pasiones a flor de piel lo que le ganará el favor de los británicos.

La duquesa de Cambridge



Kate Middleton tendrá a Venus y a Mercurio en el ojo de una tormenta perfecta durante 2021. Esta conjunción le valdrá a la duquesa un cambio radical en su rutina de trabajo al mismo tiempo que deberá renovar su compromiso con las relaciones sociales más cercanas.

El príncipe Harry



Después de un año intenso, Harry caerá en la cuenta de que es libre de los protocolos de su vida anterior. Esta conciencia le valdrá una emoción primera de libertad y alegría que se irá diluyendo con el correr del tiempo cuando sienta que necesita parte de las estructuras de la monarquía para dar con su identidad.

La duquesa de Sussex



Meghan brillará para imponerse como una figura de relevancia internacional en causas de justicia social y reivindicaciones feministas. Sin embargo, a pesar de su excelente poder de negociación, algunas complicaciones se filtran en su relación con Harry. La astróloga asegura que a partir de mayo su habilidad para sorprender al mundo pasará a primer plano.