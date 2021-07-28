Las princesas Beatriz y Eugenia, primas de Harry, tomaron partido por el duque

Realeza

El hijo menor de Carlos lanzará su biografía el próximo año, y mientras aumenta el conflicto con la familia real, sus primas le brindaron apoyo

la nación / gda

Desde que Harry reveló que publicará sus memorias, las tensiones con la familia real se acrecentaron. El duque de Sussex no deja de sorprender con sus decisiones y mientras el temor sobre sus posibles confesiones aumenta, algunos de sus parientes le brindan apoyo.

Ese el caso de sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes mantuvieron una relación cercana tras el “Megxit”.

Según informa Metro, las hijas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson siempre simpatizaron con Harry, y a pesar del distanciamiento siguieron siendo muy unidos. Esto quedó en evidencia cuando nació Lilibeth, la segunda hija del matrimonio de Sussex, y le dedicaron un sentido posteo a través de las redes sociales: “Felicidades a nuestros queridos primos, no podríamos estar más felices por ustedes”.

El mismo medio británico asegura que Beatriz y Eugenia están de acuerdo con que su primo cuente su verdad, porque sienten que nunca antes había tenido la oportunidad de hacerlo. “Piensan que los comentarios abiertos de Harry pueden haber sido provocados porque anteriormente su voz y sus opiniones rara vez se escuchaban dentro de la corona”, expresó una fuente cercana.

Las hermanas sostienen que el hijo menor de Lady Di era considerado “el bromista crónico” de la familia real, y nadie le prestaba atención cuando intentaba discutir asuntos serios. “No me atrevería a darle consejos a Harry y Meghan, excepto para decirles que sean felices”, había dicho a la prensa la princesa Eugenia un tiempo atrás.

Las revelaciones de la biografía del príncipe Harry

La preocupación en torno al contenido de las memorias del príncipe Harry y el efecto que puedan tener sobre la reputación de su padre, el príncipe Carlos, se convirtió en uno de los temas del momento. El libro será publicado por la editorial Penguin Random House, con la ayuda de la pluma del ghost writer ganador del Pulitzer, JR Moehringer.

La publicación cubrirá su infancia, sus estudios, su tiempo en el ejército, el matrimonio y la paternidad. Sin embargo, las revelaciones estarán relacionadas con la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales: “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que aprendí a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”.

