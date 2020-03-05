La princesa Beatrice tendrá un nuevo título tras casarse

REALEZA

La nieta de la reina Isabel II, prima de los príncipes William y Harry, pasará a formar parte de otra familia de nobles cuando se case en mayo.

En el mes de mayo, la princesa Beatrice, hija de Sarah Ferguson y el Príncipe Andrés, se casará con Edoardo Mapelli Mozzi en lo que será la primera boda real del 2020.

La nieta de la reina Isabel II, celebrará su boda en Londres y tendrá una recepción en el jardín del palacio de Buckingham. Tras el matrimonio, la princesa será a demás condesa italiana dado que el padre de su futuro marido y su marido son condes italianos.

El padre de Edoardo, el conde Alessandro Mapelli Mozzi, confirmó la noticia al Daily Mail: “Edoardo es el único descendiente masculino que llevará a la familia a la próxima generación. Él es un conde: su esposa será una condesa automáticamente y cualquiera de ellos sus hijos serán condes o nobile donna “. Además, el futuro suegro de Beatrice aseguró que su hijo nunca había sido tan feliz.

La ceremonia de matrimonio se realizará en The Chapel Royal, St James’s Palace a metros del Palacio de Buckingham el próximo viernes 29 de mayo. Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, asistirán al evento.