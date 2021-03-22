La monarquía británica toma medidas para fomentar "la diversidad"

Realeza

Según la BBC, la familia real apoya la iniciativa que incluye el posible nombramiento de un "jefe de diversidad" que dirigiría Buckingham, Kensington y Clarence House.

efe

La monarquía del Reino Unido revisará su normativa interna para fomentar "la diversidad" entre sus empleados, a fin de ampliar la representación de las minorías, informa este domingo la BBC, que cita fuentes de palacio.

Según la cadena pública, la familia real, encabezada por la reina Isabel II, apoya la iniciativa, que incluye el posible nombramiento de un "jefe de diversidad" que se aseguraría de que se cumplen los objetivos en los palacios de Buckingham, Kensington y Clarence House.

Las fuentes subrayaron a la BBC que ya existen medidas al respecto pero "no se ha visto el progreso deseado" y también que esta nueva política estaba prevista desde antes de que el príncipe Harry y su esposa, Meghan, revelaran en una entrevista en Estados Unidos que sentían que habían recibido un trato racista.

En la conversación con Oprah Winfrey el 7 de marzo, aseguraron, entre otras cosas, que un miembro de la familia real había mostrado "preocupación" por el color de piel que tendría su hijo Archie antes de que naciera.

Winfrey, de parte de la pareja, que ahora vive en Los Ángeles, aclaró después que los comentarios no habían sido hechos ni por Isabel II, de 94 años, ni por su esposo, Felipe, de 99.

En respuesta a las acusaciones, la monarquía dijo en un comunicado que, "aunque los recuerdos (de lo sucedido) pueden variar", se toma el asunto del presunto racismo "seriamente" y lo resolverá en privado.

Días después, el príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono, subrayó durante un acto público que su familia "no es para nada racista".

Las acusaciones de presunto racismo, que se suman a otras de supuesta negligencia en la gestión del acoso laboral, amenazan con socavar la reputación de la monarquía británica, dado que el Reino Unido es un país multicultural e Isabel II es jefa de Estado en 16 países de la Commonwealth o mancomunidad de antiguas colonias británicas.