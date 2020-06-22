La familia real festejó el cumple del Príncipe William y el día del padre

Realeza

El domingo en diferentes partes del mundo se celebró el día del padre, fecha que coincidió con el segundo en la línea de sucesión al trono británico.

Kate Middleton es aficionada a la fotografía y en ocasión del Día del Padre y el cumpleaños de su marido, el príncipe William, sacó sus dones a relucir con una serie de fotografías familiares.

El duque de Cambridge, quien celebró su cumpleaños número 38 el domingo, posa junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis en una hamaca y también se lo ve en el piso jugando con los niños. Las imágenes tienen la marca personal de la duquesa.

La mano de Kate también se ve en el saludo de los duques al príncipe Carlos por el día del padre, quien posa sonriente con su hijo en una foto tomada en diciembre por quien algún día será reina del Reino Unido. La misma imagen fue compartida por Clarence House para saludar a William en su cumple.