Kim Kardashian celebró 40 años con una estrafalaria fiesta

“¡Todo lo que puedo decir es: Wow! Mi mamá y mis hermanas me dieron la fiesta sorpresa más épica y especial que está en mi corazón”, escribió Kim Kardashian al inicio de un extenso mensaje que compartió en Instagram el pasado viernes, acompañado de diez fotos de la celebración que le organizó su familia con motivo de su cumpleaños número 40.



Lo estrafalario que caracteriza a la familia Kardashian se vio reflejado en esta fiesta en donde hubo mesas de dulces, un auto clásico, decoración de calabazas y hasta alfombra roja.



La fiesta se transmitió por el canal E! Entertainment donde se pudo observar una pantalla gigante en la que pasaron fotos y videos de antaño de Kim y su familia. “Mi papá grabó y documentó toda nuestra vida para que mostraran cada uno de los videos de mis cumpleaños en una pantalla grande detrás de la fiesta”, escribió Kim.



Según la empresaria, recrearon su cumpleaños uno donde le llevaron ponis; su cumpleaños 10 en el que sus hermanas bailaron vestidas con payasitos negros; su cumpleaños 16 en el cual le regalaron su primer auto, un BMW color blanco y una torta con flores moradas; su cumpleaños 30 el cual festejó en el club nocturno Tao en donde sus hermanas fueron las mozas. “Todos y cada uno de los detalles relacionados con esto fueron muy especiales y siempre estaré agradecido con mi familia por tomarse el tiempo para armar esto y celebrar que cumplí 40 años”, expresó Kim Kardashian.



Kim nació el 21 de octubre de 1980 como la segunda hija del matrimonio formado por el abogado Robert Kardashian y la empresaria Kris Jenner, la que tuvo el olfato de hacer de su vida un reality show y en 2007 creó “Keeping Up with the Kardashians”, la serie que llevó al estrellato mundial a toda la familia.

Kim tiene tres hermanos de sangre, Kourthey Mary, Khloé Alexandra y Robert Arthur. Además de dos medias hermanas por parte de su mamá, Kendall Nicole y Kylie Kristen Jenner, a quienes su mamá tuvo de su matrimonio formado con Bruce Jenner, actualmente conocido como Caitlyn Jenner.



Para este cumpleaños, Kim usó un vestido entallado color dorado. Además de amigos y familia, también estuvo presente su esposo Kanye West, con quien se casó el 26 de mayo de 2014 y tienen cuatro hijos, North y Saint quienes nacieron naturalmente y Chicago y Psalm por vientre de alquiler.