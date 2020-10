Joe Jonas y Sophie Turner hacen lip sync de la pelea de Kendall y Kylie Jenner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las hermanas Kendall y Kylie Jenner tuvieron una fuerte pelea durante el episodio cuatro de la última temporada del reality que registra su vida desde 2007. Joe Jonas tomó un fragmento de la discusión y junto a su esposa, Sophie Turner, se burlaron del momento usando las voces de las socialités para hacer lip sync en TikTok, plataforma ideal para compartir este tipo de imitaciones con sus seguidores.



“42 on the rocks y un ginger ale, porque me van a asquear. Acabo de terminar una taza entera de 42 y estoy apunto de ver por mi un segundo”, se escucha cantar a Sophie Turner imitando a Kylie Jenner, quien pregunta “Kourtney ¿Qué diablos estás haciendo?” y Joe Jonas contesta “No sé que está pasando, así que solo estoy apreciando mi pan” copiando lo que respondió Kourtney Kardashian, generando la risa inmediata de todo aquel que ve el video de TikTok.



La conversación entre las integrantes del clan se dio durante la cena que organizó Kris Jenner en Palm Springs para reunir de nuevo a toda la familia tras la contingencia sanitaria del coronavirus que afectó al mundo. Sin embargo, la actitud de Kylie era tan áspera que desde antes de salir de casa tuvo un conflicto con su hermana mayor Kendall, ya que ambas querían llevar el mismo outfit. Después de asistir a un show drag, Jenner le pidió a su hermana Kylie que la llevara a su casa, recibiendo una respuesta negativa y así se generó una discusión entre ambas que terminó con golpes, pues Kendall cacheteó a Kylie y esta tiró al piso a su hermana y le puso el tacón en el cuello.



El divertido video de Jonas y Turner tiene casi un millón de reproducciones en menos de 24 horas tanto en Instagram como en TikTok.